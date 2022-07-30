"بيتكوين" أكبر المستفيدين من قرارات "الفيدرالي الأميركي"

سجلت العملة الافتراضية المشفرة "بيتكوين" أعلى مستوى لها في 6 أسابيع متجاوزة مستوى 24 ألف دولار، لتكون بذلك أكبر المستفيدين من قرارت المجلس الاحتياطي الفيدرالي في الولايات المتحدة برفع أسعار الفائدة تباعاً.

وسجلت العملة الرقمية الأكبر في العالم "بيتكوين" 24 ألفاً و412 دولاراً خلال التداولات الصباحية يوم الجمعة، وفقاً لبيانات "كوين ديسك" التي تابعتها "العربية نت"، وهذا هو أعلى مستوى للعملة المشفرة منذ أكثر من 6 أسابيع.

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وبدأ ارتفاع عملة البيتكوين بعد أن رفع بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة يوم الأربعاء، لكنه أشار إلى أن وتيرة مثل هذه الارتفاعات قد تتباطأ، وهو ما أدى أيضاً الى ارتفاع أسعار الأسهم الأميركية أيضاً.

وقال تقرير نشرته شبكة "سي إن بي سي" الأميركية، واطلعت عليه "العربية.نت" إن العملات المشفرة تتحرك في الآونة الأخيرة على نطاق واسع بما يتماشى مع الأسهم الأميركية، ولا سيما تتبع مؤشر ناسداك التكنولوجي الثقيل، والذي قفز بشكل حاد خلال اليومين الماضيين.

وارتفعت العملات المشفرة الأخرى بما في ذلك الإيثر بشكل حاد الجمعة.

وقال نائب رئيس تطوير الشركات والشؤون الدولية في بورصة العملات الرقمية "لونو"، فيجاي أيار: "بشكل عام، أعتقد أن الأسواق قد تفاعلت بشكل إيجابي مع تعليقات بنك الاحتياطي الفيدرالي ويمكن القول إن معظم ارتفاعات الأسعار قد قامت بتسعيرها"، بحسب ما نقلت عنه "سي أن بي سي".

وأضاف: "يبدو أن هناك قدراً كبيراً من السيولة على الهامش، والتي تأتي الآن بناءً على الأشهر القليلة الماضية من التعزيز والضغط الهبوطي، والذي بدأ يتراجع الآن".

يشار إلى أن عملة البيتكوين انخفضت بحوالي 48% هذا العام ولا تزال منخفضة بنسبة تزيد عن 60% عن أعلى سعر لها على الإطلاق عند 68 ألفاً و990 دولاراً والذي تم تسجيله في نوفمبر من العام الماضي.