أجور العمال الأميركيين ترتفع.. لكن هل تكفي لمواجهة التضخم؟

استمر أرباب العمل في رفع أجور العمال في الولايات المتحدة بوتيرة أسرع من المتوقع، لكن الزيادات لم تكن كافية لتعويض الارتفاع الأسرع في التضخم.

وحسب البيانات الصادرة عن مكتب إحصاءات العمل الأميركي، فقد ارتفعت أجور ورواتب العمال المدنيين بنسبة 1.4% في الربع الثاني و 5.3% على مدار العام المنتهي في يونيو، وفقًا لمؤشر تكلفة التوظيف وتظهر البيانات نموًا أسرع مما كان عليه في الربع الأول.

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كانت القفزة التي استمرت 12 شهرًا هي الأعلى منذ ربيع عام 1983، على الرغم من أن التغيير الفصلي لم يتجاوز الزيادة البالغة 1.5% في خريف عام 2021. ومع ذلك، فإن الصورة ليست وردية بمجرد أخذ التضخم في الاعتبار. حيث انخفضت الأجور والرواتب بنسبة 3.5% خلال العام الماضي، بعد التعديل مع ارتفاع الأسعار.

يقول أستاذ الاقتصاد بجامعة هارفارد والرئيس السابق لمجلس المستشارين الاقتصاديين في إدارة أوباما، جيسون فورمان، إن البيانات تظهر أن الناس يتخلفون بالفعل عن الركب. وأضاف: "إنهم متخلفون، ليس بسبب تباطؤ نمو الأجور، ولكن لأن نمو الأسعار مرتفع للغاية. وهذه علامة مقلقة للمستقبل."

وقد أجبر سوق العمل شديد الضيق خلال جائحة كورونا أصحاب العمل على زيادة تعويضاتهم لملء الوظائف الشاغرة والاحتفاظ بموظفيهم، على الرغم من أن الزيادات لا تواكب تكاليف المعيشة. وهذا يضيف إلى المخاوف بشأن مدة وانتشار التضخم.

ويعد تقرير مؤشر تكلفة التوظيف المفضل لدى الاحتياطي الفيدرالي، والذي يراقب عن كثب المدى الذي يؤدي فيه التضخم المرتفع إلى زيادة الأجور لمساعدته على تحديد مقدار رفع أسعار الفائدة. ويوم الأربعاء الماضي، قرر البنك المركزي الأميركي، رفع سعر الفائدة للمرة الثانية على التوالي على ثلاثة أرباع نقطة مئوية في الوقت الذي يحاول فيه كبح الأسعار المرتفعة.

ووصف رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول المؤشر بأنه "مهم" بسبب كيفية حسابه لتكوين سوق العمل. وتتعقب البيانات التغييرات في تكاليف العمالة لأصحاب العمل للأجور والرواتب، إلى جانب الصحة والتقاعد والمزايا الأخرى. ولا يخضع المؤشر لنفس التشوهات مثل المقاييس الأخرى، مثل متوسط الدخل في الساعة، لأنه يحافظ على ثبات تكوين القوى العاملة.

في مذكرة بحثية حديثة، كشفت شركة "روبرت فراي"، أن نمو الأجور لن ينحسر حتى يتحول سوق العمل ويضعف. وقد واصل أرباب العمل إضافة وظائف حتى مع انكماش الاقتصاد في الربع الثاني. ورجحت أن يبدأ نمو الأسعار في التباطؤ قبل زيادة الأجور. وقالت: "أنت بحاجة إلى معدل بطالة أعلى ومزيد من الركود هناك لإعادة زيادات الأجور إلى الانخفاض".

وبشكل عام، تباطأ النمو في تكاليف تعويضات أرباب العمل بشكل طفيف في الربع الثاني، حيث وصل إلى 1.3%، قبل احتساب التضخم. ويقارن ذلك بـ 1.4% في الربع الأول لكنه كان لا يزال أعلى بقليل من النمو مما توقعه الاقتصاديون.

ومع ذلك، وعلى مدار العام المنتهي في يونيو، قفز إجمالي تكاليف التعويضات بنسبة 5.1%، وهي وتيرة أسرع من الزيادة البالغة 4.5% للعام المنتهي في مارس. فيما انخفض النمو في تكاليف المزايا، الذي يأخذ في الاعتبار المبلغ المدفوع للتقاعد والصحة والمزايا الأخرى إلى 1.2% لفصل الربيع، مقارنة بـ 1.8% في الربع السابق. وارتفعت تكاليف المزايا بنسبة 4.8% خلال آخر 12 شهرًا، مقارنة بـ 4.1% خلال العام المنتهي في مارس.