الساعات الفاخرة أحدث ضحايا العملات المشفرة.. كيف ذلك؟

وصلت تداعيات تراجع العملات المشفرة إلى بعض الزوايا غير المتوقعة، بما في ذلك مبيعات الساعات الفاخرة التي يفضلها متداولو العملات المشفرة.

وبسبب "شتاء العملات المشفرة" الأخير، حيث تقلصت القيمة الإجمالية للسوق من 3 تريليونات دولار إلى أقل من تريليون دولار مؤقتاً، هناك عدم توافق بين المعروض من الساعات الفاخرة والمعاصم التي ترتديها.

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جاء ذلك وفقاً لمنصة تداول الساعات عبر الإنترنت Chrono24، والتي أخبرت بلومبرغ أن انخفاض أسعار العملات المشفرة "قد أثر بشكل مباشر على أسعار الساعات الفاخرة من علامات تجارية مثل Rolex وPatek Philippe، وفقاً لما اطلعت عليه "العربية.نت".

فبعد انخفاض بيتكوين وإيثر بنحو 65% من أعلى مستوياتهما، تحولت الساعات الفاخرة من سوق ثانوية نشطة إلى سوق معطلة.

وخلال أحدث سوق صاعدة للعملات المشفرة، والتي بلغت ذروتها في 10 نوفمبر تقريباً، كانت هناك قفزة في أسعار الساعات الفاخرة مثل Rolex Daytona وPatek Philippe Nautilus 5711A.

وقال موقع Chrono24، إن سعر ساعة Patek Philippe Nautilus 5711A، الذي يكلف حوالي 35 ألف دولار للبيع بالتجزئة، قفز إلى 240 ألف دولار في الربع الأول. الآن، انخفض سعر الساعة إلى 190 ألف دولار.

وفي الوقت نفسه، أضاف أحد المسؤولين التنفيذيين في الشركة أن أحجام تداول الشركة زادت بنسبة 50% في النصف الأول من العام.

وتتوقع Chrono24 زيادة المبيعات على الموقع في النصف الأخير من العام.