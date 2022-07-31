رئيس "بدجت السعودية" يكشف للعربية خطط التوسعات المستقبلية

قال رئيس المجموعة التنفيذي لدى بدجت السعودية فواز دانش، إن أداء السوق السعودية تحسن على صعيد الإيجارات طويلة وقصيرة الأجل للسيارات في الربع الثاني من العام الحالي.

وأضاف دانش في مقابلة مع العربية، أن الحركة الاقتصادية في الربع الثاني من العام السابق لم تكن بنفس التحسن الذي هي عليه الآن، مما دعم نتائج الشركة.

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وأوضح دانش أن هناك تحسنا في أرباح الربع الثاني قياسا على الربع الأول السابق له، كما جاءت نتائج النصف الأول من العام الحالي أفضل من العام المقارن بالعام السابق.

وأفاد أن الشركة في مرحلة نمو، إذ تقوم بشراء سيارات أكثر من السيارات التي يتم بيعها، على أن يتم تعويض الإيرادات من قلة عدد بيع السيارات عبر عقود التأجير.

وذكر رئيس بدجت، أن عقود التأجير طويلة الأجل شهدت نموا جيدا في النصف الأول من العام بفضل التحسن الاقتصادي، فيما بدأت العقود قصيرة الأجل في التحسن.

وأشار إلى التأثير الإيجابي لعودة العمرة والحج، بالإضافة إلى حركة الناس خلال موسم الصيف على تحسن عمليات تأجير السيارات.

وحول توزيعات الأرباح النقدية للمساهمين عن النصف الأول، قال دانش، إن خفض التوزيعات إلى 50 هللة مقارنة مع 60 هللة بالفترة المقارنة جاء في ظل تركيز الشركة على تنفيذ خطط توسع وصفقات وعقود كبيرة.

وتابع: "مجلس الإدارة رأى أن يستخدم السيولة المتوفرة في الاستثمارات، فيما ننظر في الأرباح المتوقعة توزيعها بالنصف الثاني من العام والتي قد تأتي أكبر من النصف الأول".

وبين أن صفقة استحواذ "بدجت" على شركة "التنمية لما وراء البحار" تأتي في ظل توسع النشاط اللوجستي في المملكة.

ولفت دانش إلى أن عنصر النقل من أهم الأعمال اللوجستية وتعد "بدجت" من المتخصصين في النقل، بالتالي إضافة الأعمال اللوجستية للشركة تدعم الانتقال لتوسعات أكبر تفيد المساهمين.

وقال إن منطقة الخليج مكملة للأعمال الشركة، مضيفا: "نستثمر في الإمارات والكويت.. في المستقبل نستهدف باقي دول الخليج لإكمال منظومة التكامل اللوجستي".