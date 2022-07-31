رئيس سريلانكا: صفقة صندوق النقد الدولي تأجلت شهراً

قال رئيس سريلانكا الجديد إن اتفاقاً مع صندوق النقد الدولي للمساعدة في إخراج الدولة المفلسة من أزمتها الاقتصادية قد تم تأجيله إلى سبتمبر بسبب احتجاجات الشوارع خلال الأسابيع الماضية، حسبما ذكرت وكالة أسوشيتيد برس، واطلعت عليه "العربية.نت".

وأضاف الرئيس رانيل ويكرمسينغ أنه كان يهدف في البداية إلى التوصل إلى اتفاق بحلول أوائل أغسطس، لكن المحادثات مع صندوق النقد الدولي بشأن حزمة الإنقاذ تباطأت، وفقاً لخطاب ألقاه أمس السبت.

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وغرقت الدولة الجزيرة الواقعة في جنوب آسيا في أسوأ أزمة اقتصادية منذ الاستقلال. وهي تتطلع إلى برنامج إنقاذ من صندوق النقد الدولي وتأمين الدولارات من الدول الصديقة لإنهاء النقص المعوق في المواد الأساسية التي أوقفت النشاط الاقتصادي ودفعت التضخم إلى نحو 60%.

وتم التصويت على ويكرمسينغ ليكون رئيساً للبلاد في 20 يوليو، حيث أُجبر سلفه جوتابايا راجاباكسا على الفرار إلى سنغافورة بعد أن اقتحم محتجون غاضبون مقر إقامته الرسمي ومكتبه.

ومع ذلك، فإن الرئيس الجديد، وهو سياسي مخضرم، لا يحظى بشعبية كبيرة بين المحتجين. وقد أيده غالبية المشرعين من حزب راجاباكسا، وينظر إليه على أنه حليف للزعيم المخلوع.

وضع ويكرمسنغ تدابير طارئة تسمح للجيش والشرطة بسلطات واسعة لاستجواب واحتجاز واعتقال الأشخاص. كما استدعى الجيش للحفاظ على القانون والنظام.

وشنت الحكومة حملة قمع ضد منظمي احتجاجات الشوارع التي أطاحت بالزعيم السابق وشقيقه ماهيندا راجاباكسا، الذي استقال من منصب رئيس الوزراء في مايو.