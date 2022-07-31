.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

قبل إعلانه رسمياً.. وزير مالية هونغ كونغ يكشف تدهور الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع

  • الخط
هونغ كونغ
هونغ كونغ
هونغ كونغ

قبل إعلانه رسمياً.. وزير مالية هونغ كونغ يكشف تدهور الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع

تراجعت القيمة الإجمالية لصادرات هونغ كونغ في يونيو بنسبة 6.4%

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

كتب وزير المالية في هونغ كونغ، بول تشان مو بو في مدونته يوم الأحد أن الدولة المدينة، ستعلن غداً الاثنين عن انخفاض في الناتج المحلي الإجمالي الفصلي عن العام السابق، على الرغم من تحسن الاقتصاد عن الأشهر الثلاثة السابقة.

وقال تشان إن صادرات المدينة واستهلاكها واستثماراتها تأثرت جميعها في الربع الثاني من زيادات أسعار الفائدة في الولايات المتحدة وأوروبا.

وبحسب وزير المالية، فإن حكومة المدينة "ستراجع حتما توقعاتها للعام بأكمله في منتصف الشهر المقبل، وسط تدهور الاقتصاد العالمي، وفقاً لما نقلته "بلومبرغ"، واطلعت عليه "العربية.نت".

انكماش غير متوقع لنشاط المصانع في الصين خلال يوليو اقتصاد اقتصاد الصين انكماش غير متوقع لنشاط المصانع في الصين خلال يوليو

وتراجعت القيمة الإجمالية لصادرات هونغ كونغ في يونيو بنسبة 6.4% عن العام السابق، مع انخفاض الشحنات إلى الأسواق الأوروبية والأميركية، مقارنة مع زيادة في عام 2021، وفقاً لبيان الأسبوع الماضي.

وقال تشان: "على الرغم من أن اقتصاد هونغ كونغ يواجه الكثير من الشكوك، إلا أنني ما زلت على ثقة تامة في التنمية المستقبلية.

وسيتم الإعلان عن الناتج المحلي الإجمالي لهونغ كونغ، وهو سجل أداء شامل للصحة الاقتصادية، للربع الثاني يوم الاثنين.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
مساع تركية لإقناع أميركا بأهداف العملية العسكرية بسوريا.. هل تفلح؟ مساع تركية لإقناع أميركا بأهداف العملية العسكرية بسوريا.. هل تفلح؟
اكتشف المزيد