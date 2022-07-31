قبل إعلانه رسمياً.. وزير مالية هونغ كونغ يكشف تدهور الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع

كتب وزير المالية في هونغ كونغ، بول تشان مو بو في مدونته يوم الأحد أن الدولة المدينة، ستعلن غداً الاثنين عن انخفاض في الناتج المحلي الإجمالي الفصلي عن العام السابق، على الرغم من تحسن الاقتصاد عن الأشهر الثلاثة السابقة.

وقال تشان إن صادرات المدينة واستهلاكها واستثماراتها تأثرت جميعها في الربع الثاني من زيادات أسعار الفائدة في الولايات المتحدة وأوروبا.

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وبحسب وزير المالية، فإن حكومة المدينة "ستراجع حتما توقعاتها للعام بأكمله في منتصف الشهر المقبل، وسط تدهور الاقتصاد العالمي، وفقاً لما نقلته "بلومبرغ"، واطلعت عليه "العربية.نت".

وتراجعت القيمة الإجمالية لصادرات هونغ كونغ في يونيو بنسبة 6.4% عن العام السابق، مع انخفاض الشحنات إلى الأسواق الأوروبية والأميركية، مقارنة مع زيادة في عام 2021، وفقاً لبيان الأسبوع الماضي.

وقال تشان: "على الرغم من أن اقتصاد هونغ كونغ يواجه الكثير من الشكوك، إلا أنني ما زلت على ثقة تامة في التنمية المستقبلية.

وسيتم الإعلان عن الناتج المحلي الإجمالي لهونغ كونغ، وهو سجل أداء شامل للصحة الاقتصادية، للربع الثاني يوم الاثنين.