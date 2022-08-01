تقلبات كبيرة في أسواق الأسمدة.. متى تستقر الأسعار؟

قال رئيس غرفة الصناعات الكيماوية في اتحاد الصناعات شريف الجبلي، إن أسعار الأسمدة انخفضت في الأسواق العالمية بنسبة 20 إلى 30%، مواصلة حالة التذبذب الكبيرة وعدم الاستقرار.

وأضاف الجبلي في مقابلة مع "العربية"، أنه من الصعب توقع التوقيت الذي يستقر فيه سعر الأسمدة، لاسيما أن الطلب ما زال منخفضا في أوروبا.

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وأشار إلى أن أسعار الأسمدة شهدت تقلبات كبيرة، وليست هناك مؤشرات محددة حول توجه السوق سواء الارتفاع أو الانخفاض.

وذكر الجبلي أن إمدادات الأسمدة العالمية متوفرة، مشيرا إلى أن هناك بلدانا رفعت الحظر عن روسيا مثل البرازيل والهند، وهما من أكبر المستهلكين على مستوى العالم.

ولفت إلى أن روسيا تمثل 25% من بعض أصناف الأسمدة العالمية و20% من أصناف أخرى، بالتالي لها تأثير كبير في سوق الأسمدة.

وتابع: "لا يمكن الجزم أن أزمة الغذاء انتهت، طالما الحرب مستمرة في أوكرانيا، ولكن الوضع حاليا أفضل من الشهرين الماضيين".

وحول فرص مصر لزيادة صادرات الأسمدة، قال الجبلي: "ليس هناك فرصة كبيرة لأن الحكومة المصرية تفرض على المنتجين توجيه أكثر 60% من الإنتاج إلى السوق المحلية".

وأشار إلى أن الموسم الحالي يركز على استهلاك اليوريا في مصر، مضيفا: "يمكن أن تتحسن الأمور في شهر سبتمبر المقبل، ويعاد النظر في إمكانية زيادة حصص التصدير".





وكشف مؤشر البنك الدولي لأسعار الأسمدة عن تضاعف الأسعار بأكثر من ثلاث مرات مقارنة بمستوياتها قبل عامين.

وتتسبب الزيادة في تكاليف مستلزمات الإنتاج واضطرابات سلاسل الإمداد والقيود المفروضة على التجارة، تتسبب في تسجيل ارتفاعات متواصلة لأسعار الأسمدة.

وأعلن البنك الدولي ضرورة التخفيف من حدة أزمة الغذاء الحالية، باتخاذ إجراءات للحفاظ على إنتاج الغذاء من خلال تيسير الحصول على الأسمدة وإتاحتها بأسعار معقولة عبر ثلاث خطوات أولها: رفع البلدان للقيود المفروضة على التجارة وصادرات الأسمدة، بجانب استخدام الأسمدة بمزيد من الكفاءة، بالإضافة إلى الاستثمار في الابتكار لتطوير أفضل الممارسات عبر أحدث وسائل التكنولوجيا بهدف زيادة الإنتاجية.