قبل بيع منزلك.. 3 نصائح مهمة لا تغامر بتركها

على مدى العامين الماضيين، افتقرت سوق الإسكان إلى عروض كبيرة للوحدات، وأدى ذلك إلى سلسلة من حروب العطاءات وسلسلة من ارتفاع أسعار المساكن.

لكن في حين أن شراء المنازل لا يزال باهظ الثمن، فإن سوق الإسكان تظهر أخيراً علامات تهدئة. وهذا يعني أن المشترين قد يستعيدون تفوقهم قريباً بعد سنوات من القدرة التفاوضية المحدودة.

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وإن كنت تخطط لبيع منزل هذا العام، فقد تدفع ثمن تسرعك. لكن استمرار معدلات الرهن العقاري في الارتفاع خلال العام 2022، قد يدفع بدوره المزيد من المشترين إلى الخروج من السوق، وهو أمر يجب أخذه في الحسبان.

قدمت شركة The Ascent ثلاث نصائح يجب عليك القيام بها بشكل استراتيجي، من أجل تحقيق أكبر قدر من الأرباح، إذا كنت ستبيع منزلك.

1. سعّر منزلك بشكل معقول منذ البداية

يرى فريق The Ascent أن الأيام التي كان يمكن للبائعين فيها تسعير منازلهم بشكل مرتفع يصل لحد السخرية دون مراجعة، قد ولت، ولكن لا يعني هذا أنك لن تحصل على سعر لائق لمنزلك.

تكمن النصيحة الأولى في ضرورة مراعاة متوسط أسعار المنازل في منطقتك، فإذا كانت المنازل الموجودة في منطقتك والتي يمكن مقارنتها بمنزلك تباع بشكل عام بحوالي 450 ألف دولار، فلا تكن جريئاً بإدراج منزلك مقابل 525 ألف دولار. فقد يؤدي القيام بذلك إلى جعل المشترين لا يفكرون حتى في النظر إلى العرض المدرج.

2. معالجة الإصلاحات الصغيرة قبل إدراج منزلك

تركز النصيحة الثانية على الاعتناء بالمنزل قبل إدراجه للبيع، إذ من المهم ألا تغامر بخسارة المشترين الذين لا يرغبون في إجراء إصلاحات طفيفة فور انتقالهم.

وبدلاً من السماح بحدوث ذلك، عالج هذه المشكلات قبل طرح منزلك للبيع. وقد يؤدي إنفاق بضع آلاف من الدولارات على أشياء مثل الطلاء الجديد والأرضيات المحدثة والحنفيات التي تعمل في جميع أنحاء منزلك إلى سعر بيع أعلى بكثير، بحيث تحقق ربحاً أعلى في النهاية.

3. لا تذهب وحدك

نظراً لأن طلبات الشراء لا تزال قوية، فقد تميل إلى بيع منزلك بمفردك بدلاً من استئجار وكيل عقارات. لكن تخطي الوكيل قد يكون خطأ فادحاً.

لا يمكن لوكيل العقارات فقط التفاوض مع المشترين المحتملين نيابة عنك، بل يمكنه أيضاً مساعدتك في تسعير منزلك بالشكل المناسب.

وعلى الرغم من أننا لسنا قريبين من انهيار سوق الإسكان، ولا تزال قيم العقارات ثابتة إلى حد كبير. لكن في بعض الأسواق، بدأت أسعار المنازل بالفعل في الانخفاض، وظلت العقارات بلا عروض لفترة أطول.