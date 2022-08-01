كابيتال بنك للعربية: خطة للتوسع في السعودية بعد استحواذ صندوق الاستثمارات على 24%

قال الرئيس التنفيذي لمجموعة كابيتال بنك، داود الغول، إن صفقة استحواذ صندوق الاستثمارات السعودي على حصة 24% في كابيتال بنك الأردني تتماشى مع استراتيجية الصندوق في البحث عن فرص استثمارية جديدة في المنطقة وتتماشى أيضاً مع استراتيجية كابيتال بنك الطموحة والتوسعية بتعزيز مكانتها التنافسية في الأردن والعراق أو في الدخول إلى أسواق جديدة.

وأضاف داود الغول، في مقابلة مع "العربية"، اليوم الاثنين، أن الصفقة رفعت حقوق مساهمي البنك إلى 600 مليون دينار أردني بعد استحواذ صندوق الاستثمارات العامة على حصة 24% من رأسمال المجموعة بعدد 63 مليون سهم.

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وأوضح الرئيس التنفيذي لمجموعة كابيتال بنك، أن إتمام الصفقة يؤثر بالإيجاب لترسيخ العمل المشترك وستكون المجموعة كشركاء استراتيجيين بمثابة الذراع المصرفي للعديد من عمليات صندوق الاستثمارات وصفقاته الاستثمارية لا سيما في الأردن والعراق، وستؤدي أيضاً إلى التركيز في السوق السعودي والتوسع في إدارة الثروات.

وقال داود الغول، إن إتمام الصفقة جاء بالتزامن مع نتائج المجموعة في النصف الأول من العام الحالي البالغة 60 مليون دينار ما يعادل أرباح العام الماضي كاملة، وارتفاع العائد على حقوق المساهمين بنسبة 20%، وزيادة الأصول إلى 6.5 مليار دينار.

وأضاف أن كابيتال بنك أتم صفقة الاستحواذ على البنك الأهلي سوستيه جنرال، وأطلق أول بنك رقمي بالأردن وطرح سندات مستدامة في ناسداك دبي، ويركز على النمو بهذه الوتيرة ويتوقع مواصلة الأداء القوي خلال الفترة القادمة.

وأشار إلى كابيتال بنك قادر على المنافسة في السوقين الرئيسيين الأردن والعراق وأداء المعاملات المصرفية بشكل كامل.

وأوضح أن السوق السعودي أكبر سوق بالمنطقة وهو سوق جذاب وفي المرحلة الأخيرة كان أكثرها نمواً، ولدى كابيتال بنك خطط للتوسع في السوق السعودي والشراكة الاستراتيجية مع صندوق الاستثمارات العامة.

كانت مجموعة كابيتال بنك الأردنية، قد أعلنت إتمام جميع الإجراءات الخاصة باكتتاب صندوق الاستثمارات العامة السعودي لـ 63 مليون سهم وبنسبة 23.97% من رأسمال المجموعة بقيمة 131.2 مليون دينار أردني.

وأشار رئيس مجلس إدارة مجموعة كابيتال بنك باسم السالم، إلى أن دخول الصندوق سيمكّن المجموعة من تنفيذ استراتيجيتها التوسعية وإلى طرح منتجات وخدمات جديدة، بالإضافة إلى تعزيز خطط المجموعة في التحول الرقمي.

وبيّن "السالم" أن المجموعة ستعمل أيضاً على تسريع نمو أعمالها في العراق وتعزيز تواجدها في السعودية من خلال المصرف الأهلي العراقي.