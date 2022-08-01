ما حجم الأموال الأجنبية التي خرجت من بورصة مصر منذ بداية 2022؟

كشف التقرير الشهري للبورصة المصرية، عن تسجيل المستثمرين الأجانب لصافي بيع خلال تداولات شهر يوليو الماضي بقيمة 1.7 مليار جنيه، فيما بلغت مبيعات المستثمرين العرب نحو 113.5 مليون جنيه، وذلك بعد استبعاد الصفقات.

استحوذت تعاملات المستثمرين المصريين على نحو 77% من إجمالي التعاملات على الأسهم المقيدة بالبورصة المصرية خلال جلسات شهر يوليو الماضي، فيما استحوذت تعاملات المستثمرين الأجانب على نسبة 16.4%، والعرب على 6.5%، وذلك بعد استبعاد الصفقات.

مادة اعلانية

واستحوذت تعاملات المستثمرين المصريين على نحو 72.5% من قيمة التداول للأسهم المقيدة منذ أول العام بعد استبعاد الصفقات، بينما سجل الأجانب 18.6%، وسجل العرب 8.9%.

وسجل المستثمرون الأجانب صافي بيع بالبورصة المصرية منذ بداية العام بقيمة 11.7 مليار جنيه، فيما استمر العرب في تسجيل صافي شراء بنحو 1.7 مليار جنيه، بعد استبعاد الصفقات منذ بداية العام.

في السياق ذاته، تصدر قطاع البنوك ترتيب القطاعات المتداولة بالبورصة المصرية، من حيث قيمة التداول خلال جلسات شهر يوليو الماضي، بعدما سجل حجم تداول بلغ 127.4 مليون ورقة بقيمة 2.8 مليار جنيه.

وجاء قطاع العقارات في المركز الثاني بحجم تداول قدره 1.4 مليار ورقة، بقيمة 2.4 مليار جنيه. فيما احتل قطاع الرعاية الصحية والأدوية، الترتيب الثالث بحجم تداول بلغ 1.1 مليار ورقة بقيمة 1.1 مليار جنيه، تلاه في الترتيب الرابع قطاع الخدمات المالية غير المصرفية بحجم تداول 912.7 مليون ورقة بقيمة 1.04 مليار جنيه.

وفي المركز السادس حل قطاع الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات بحجم تداول بلغ 783.3 مليون ورقة بقيمة 1.04 مليار جنيه. وجاء قطاع الموارد الأساسية في المركز السابع بحجم تداول بلغ 102.7 مليون ورقة منفذة بقيمة 855.1 مليون جنيه، تلاه في المركز الثامن قطاع الأغذية والمشروبات والتبغ بحجم تداول بلغ 199.2 مليون ورقة منفذة بقيمة 792.8 مليون جنيه.

في المركز التاسع جاء قطاع الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بحجم تداول بلغ 286.1 مليون ورقة منفذة بقيمة 549.5 مليون جنيه، تلاه في المركز العاشر قطاع التجارة والموزعون بحجم تداول 206.2 مليون ورقة منفذة بقيمة 317.6 مليون جنيه.