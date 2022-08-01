نماء للكيماويات للعربية: تراجع المواد الخام بـ30% بالنصف الأول مع ارتفاع أسعار المنتج

قال الرئيس التنفيذي لشركة نماء للكيماويات عبدالله بن محمد السالم، إن الشركة شهدت تحسناً في هوامش ربحية جميع المنتجات لا سيما المنتج الرئيسي الإيبوكسي في ظل تماسك الأسعار بداية من الربع الرابع من السنة الماضية حتى منتصف شهر يونيو 2022.

وأضاف عبدالله بن محمد السالم، في مقابلة مع "العربية"، اليوم الاثنين، أن منتجات الإيبوكسي تماسكت عند الحد الأعلى من السعر بداية من نهاية السنة الماضية، فيما شهدت أسعار المواد الخام بعض التراجع في النصف الأول من 2022 وذلك أثر على تحسن هامش الربح.

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وأوضح أن أسعار المواد الخام انخفضت بنسبة تراوحت بين 20 و30% في النصف الأول من 2022، مقارنة بالنصف الثاني من 2021، بينما حافظت أسعار المنتجات على مستوياتها، وبالتالي تحسن إجمالي هوامش الربح بنسبة 15 إلى 20%.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة نماء للكيماويات، إن تأثر سلاسل الإمداد عالمياً كان في النصف الثاني والربع الثالث من العام الماضي الذي كان الأسوأ في مدة الشحن، لكن السنة الحالية لم يحدث تأخر في سلاسل الإمداد ولا يوجد تأثير جوهري على الشركة، بينما لا تزال أسعار الشحن مرتفعة.

وأضاف أنه من الصعب التنبؤ باتجاه أسعار الشحن في ظل التغيرات الأخيرة وتسارع الأحداث، وبعض التباطؤ في الطلب على المواد نتيجة الأحداث الجيوسياسية، التي قد يكون لها رأي آخر في التأثير على أسعار الشحن.

وقال عبدالله بن محمد السالم، إنه في منتصف شهر يونيو الماضي لم يكن هناك أثراً واضحاً للتضخم لكن بدأنا نشعر ببعض التباطؤ في الطلب الناتج عن ارتفاع التضخم خلال شهر يوليو وليس من الواضح هل يستمر لنهاية السنة أم أنه مؤقت.

وأضاف أن معظم مبيعات الشركة بحجم يتراوح من 50 إلى 60% تكون في الأسواق القريبة ويرتبط نشاطها بشكل مباشر بقطاعات لا تتأثر بالتضخم مثل إنتاج النفط، لأن مشاريع تطوير حقول النفط مستمرة وتلك مبيعات الشركة الأساسية للشركات النفطية، مشيراً إلى إمكانية حدوث هبوط كبير في الطلب بأسواق المنطقة، بينما بدأت الأسواق الأخرى تشهد تباطؤ في الطلب.

عن ارتفاع تكلفة التمويل، قال الرئيس التنفيذي لشركة نماء للكيماويات، إن قروض الشركة تجارية ومرتبطة بأسعار فائدة متغيرة وهي بمبلغ قليل يتراوح من 35 إلى 40 مليون ريال، وتنتهي جميعها السنة القادمة حسب الخطة.

ارتفع صافي أرباح شركة نماء للكيماويات بنسبة 178.6% في الربع الثاني من 2022، إلى نحو 26.67 مليون ريال، بعد الزكاة والضريبة، مقارنة بأرباح نحو 9.57 مليون ريال في الربع المماثل من 2021.

وخلال النصف الأول من 2022، ارتفع صافي أرباح الشركة بنسبة 207.44% إلى نحو 60.08 مليون ريال، مقابل 19.54 مليون ريال في النصف الأول من 2021.