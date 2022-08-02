أوبر تواصل خسائرها المليارية.. والسهم يرتفع 14% بسبب طفرة في الإيرادات

كشفت أوبر عن خسارة في الربع الثاني اليوم الثلاثاء، على الرغم من تجاوزها تقديرات المحللين للإيرادات، كما سجلت 382 مليون دولار في التدفق النقدي الحر لأول مرة على الإطلاق.

وارتفعت أسهم أوبر بنسبة 14% في تداولات ما قبل السوق.

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وبلغت الإيرادات 8.07 مليار دولار مقابل 7.39 مليار دولار المقدرة، وفقاً لاستطلاع أجرته Refinitiv للمحللين.

وسجلت الشركة خسارة صافية قدرها 2.6 مليار دولار في الربع الثاني، منها 1.7 مليار دولار تعود إلى الاستثمارات وإعادة تقييم حصصها في شركات أورورا، وGrab، وزوماتو.

لكن الرئيس التنفيذي للشركة، دارا خسروشاهي قال في بيان، إن أوبر تواصل الاستفادة من زيادة عمليات النقل عند الطلب والتحول في الإنفاق من البيع بالتجزئة إلى الخدمات.

إليك أداء أكبر قطاعات الأعمال في أوبر خلال الربع الثاني من 2022:

التنقل (إجمالي الحجوزات): 13.4 مليار دولار، بزيادة قدرها 57% عن العام الماضي.

التوصيل (إجمالي الحجوزات): 13.9 مليار دولار، بزيادة قدرها 12% عن العام الماضي.

وبينما اعتمدت أوبر بشكل كبير على النمو في أعمال توصيل الطعام خلال الوباء، إلا أن قطاع التنقل الخاص بها تجاوز إيرادات قطاع أوبر إيتس في الربع الأول حيث بدأ الركاب في القيام برحلات أكثر.

واستمر هذا الاتجاه خلال الربع الثاني. إذ حقق قطاع التنقل فيها أرباحاً بلغت 3.55 مليار دولار، مقارنةً بالتوصيل البالغ 2.69 مليار دولار. كما حقق قطاع الشحن في أوبر أرباحاً بقيمة 1.83 مليار دولار عن هذا الربع. ولا تشمل الإيرادات الضرائب الإضافية ورسوم العبور والرسوم من إجمالي الحجوزات.

وعلى الرغم من الزيادة في أسعار الوقود خلال الربع، قالت أوبر إن لديها عدداً أكبر من السائقين والشاحنين الذين يكسبون المال أكثر مما كان عليه الأمر قبل الوباء، وشهدت تسارعاً في نمو المحرك النشط والجديد.

أعلنت أوبر مؤخراً عن تغييرات جديدة قد تساعدها على الاستمرار في جذب السائقين والحفاظ عليهم. وسيكون بمقدورهم اختيار الرحلات التي يريدونها، على سبيل المثال، وسيتمكنون من معرفة المبلغ الذي سيكسبونه قبل قبول الرحلة.

كما أبلغت الشركة عن 1.87 مليار رحلة على المنصة خلال الربع الثاني، بزيادة 9% عن الربع الأخير وبزيادة 24% على أساس سنوي. كما بلغ عدد مستخدمي المنصات النشطين شهرياً 122 مليون، بزيادة 21% على أساس سنوي. كما حقق السائقون والناقلون ما مجموعه 10.8 مليار دولار خلال الربع، بزيادة 37% على أساس سنوي.

واستفادت أوبر أيضاً من عودة السفر. وقالت إن إجمالي حجوزات المطارات قد وصلت إلى مستويات ما قبل الوباء، ومثلت 15% من إجمالي حجوزات التنقل، بزيادة 139% على أساس سنوي.

وللربع الثالث، تتوقع أوبر ارتفاع إجمالي الحجوزات بين 29 مليار دولار و30 مليار دولار، وتعديل الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإطفاء EBITDA من 440 مليون دولار إلى 470 مليون دولار.