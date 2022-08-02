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"ماكلارين" تتهيأ لإطلاق أول حذاء بعلاماتها التجارية بسعر 450 دولارا

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شركات

"ماكلارين" تتهيأ لإطلاق أول حذاء بعلاماتها التجارية بسعر 450 دولارا

ماكلارين عقدت شراكة مع Athletic Propulsion Labs لإنتاج الحذاء

دبي - العربية.نت

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تدخل مجموعة ماكلارين في صناعة الأحذية الرياضية للمرة الأولى، حيث تتطلع شركة صناعة السيارات البريطانية الفاخرة للوصول إلى مزيد من المستهلكين من خلال شراكات في قطاع الأزياء والأحذية.

ولتحقيق ذلك، عقدت ماكلارين شراكة مع Athletic Propulsion Labs في أول ظهور لها في مجال الأحذية.

فالإصدار المحدود من أول إطلاق لأحذيتها التي ستعرف بـ HySpeed التي يتم تطويرها منذ عامين، يشمل أحذية رياضية بخمسة ألوان لديها عناصر تصميم من سيارات ماكلارين الخارقة.

وسيباع حذاء ماكلارين بسعر 450 دولارا وهو أغلى حذاء من تصنيع Athletic Propulsion Labs.

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