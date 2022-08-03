أوبر تبدأ تقديم خدمات التنقل عبر الحافلات والقطارات في هذه الدولة!

تختبر شركة أوبر خيارات السفر بالحافلات والقطارات في المملكة المتحدة، من خلال شراكة مع منصة السفر Omio ومقرها برلين، وفقاً لما ذكرته TechCrunch.

قال المدير العام لأوبر في المملكة المتحدة، أندرو بريم، في بيان: "نحن متحمسون لإطلاق عرض السفر الجديد لدينا هذا الصيف، مما يتيح تجربة سفر سلسة من الباب إلى الباب في جميع أنحاء المملكة المتحدة".

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وتغطي Omio أكثر من 1000 من مزودي خدمات النقل في 37 دولة. كما أن لديها تطبيق السفر الخاص بها للمستهلكين، لكنها تعمل أيضاً على تطوير واجهة برمجة تطبيقات بين الشركات والتي تتيح للشركاء الوصول إلى شبكة النقل البري الخاصة بها. كما تقدم الشركة أيضاً السفر الجوي والانتقال عبر العبّارات على تطبيق المستهلك وموقعها الإلكتروني، لكن تركيزها الأساسي ينصب على السفر بالقطارات والحافلات.

ودخلت الشركة بالفعل في شراكة مع LNER في المملكة المتحدة وموقع السفر Kayak وغيرهما، لكن أوبر هي أكبر شريك لها حتى الآن.

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي والمؤسس لشركة Omio، ناريم شام، إن "أوبر هي الشريك الأول في هذا النطاق ولكن أيضاً أول من يحصل على إمكانية الوصول إلى واجهة برمجة تطبيقات التذاكر الكاملة الخاصة بنا، لذا فأنت في الواقع، كعميل، قادر على القيام بكل شيء داخل تطبيق أوبر".

ومن خلال الوصول إلى واجهة المستخدم الخاصة بشركة أوميو، ستتمكن أوبر من توفير السفر الدولي بالقطار لمستخدمي المملكة المتحدة على الفور. وستتشارك أوبر وأوميو عمولة حجز التذاكر، إلا أن النسب لم يتم الكشف عنها.