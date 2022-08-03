الصين تحذر شركات الطيران بتجنب المناطق القريبة من تايوان

حذرت الصين شركات الطيران العاملة في آسيا من تجنب الطيران في مناطق حول تايوان حيث تجري مناورات عسكرية ردا على زيارة رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي للجزيرة.

وتم إرسال إشعار رسمي في وقت متأخر من يوم الثلاثاء بتوقيت هونغ كونغ، حدد 6 مناطق من المجال الجوي بأنها "مناطق خطر، وفقاً لشركات النقل التي تلقت الرسالة وجانغ تشانغ سيوج، مسؤول وزارة النقل الكورية. كما سيتم تقييد الرحلات الجوية من الساعة 12 ظهراً. من يوم 4 أغسطس - وحتى 12 ظهرا من يوم 7 أغسطس.

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وتوجهت بيلوسي إلى تايبيه في وقت متأخر يوم الثلاثاء بصفتها أكبر سياسي أميركي يزور تايوان منذ 25 عاماً، مما دفع الصين إلى إدانة الزيارة والكشف عن سلسلة من الردود الاقتصادية والعسكرية. إذ تعتبر الصين الجزيرة، وهي دولة ديمقراطية نابضة بالحياة ومورداً رئيسياً لأشباه الموصلات، جزءاً من البلاد. كما تظل تايوان القضية الأكثر حساسية بين الولايات المتحدة والصين، مع احتمال نشوب صراع عسكري في يوم من الأيام.

وأعلنت شركة Xiamen Airlines Co عن تعديلات على العديد من الرحلات. وقالت متحدثة في رسالة نصية إن شركة الخطوط الجوية الكورية تخطط لإعادة توجيه بعض الطرق إلى جنوب آسيا من أجل تجنب المجال الجوي لتايوان خلال فترة التدريبات العسكرية الصينية. ونصح طيارو شركة طيران كاثي باسيفيك المحدودة بحمل 30 دقيقة من الوقود الإضافي لاحتمال إعادة توجيه المسار في تايوان.

كما أصدرت الفروع المحلية لإدارة السلامة البحرية الصينية تحذيرات متعددة للسفن التي تعبر مناطق معينة، مستشهدة بالتدريبات العسكرية وممارسات إطلاق النار، وفقاً لبيانات حكومية.

وجاء الاضطراب في حركة الطيران مع تصاعد التوترات بين الولايات المتحدة والصين في الوقت الذي تصارع فيه الشركات عقبات سلسلة التوريد العالمية التي أثارها الغزو الروسي لأوكرانيا. وليس من الواضح ما إذا كان حظر الطيران لمدة 3 أيام سيتم تمديده، مما يزيد من المخاوف بشأن ارتفاع أسعار السلع الأساسية ومخاطر سلسلة التوريد.

وفي مطار Xiamen Gaoqi الدولي، أحد مطارات البر الرئيسي بالقرب من تايوان، تم إلغاء 123 رحلة، بينما كانت 79% من الرحلات تعمل كالمعتاد، وفقاً لمزود البيانات Variflight. وفي مطار Fuzhou Changle الدولي في فوجيان، تم إلغاء 93 رحلة جوية وكانت 74% من الرحلات تعمل كالمعتاد.

وقال جانغ إنه عقب الإشعار، أصدرت وزارة النقل في كوريا الجنوبية إشعاراً آخر لشركات الطيران المحلية لإعادة تأكيد سلامة الرحلات المتجهة نحو تايوان. وقال متحدث عبر الهاتف إن شركة آسيانا إيرلاينز، وهي شركة طيران كورية كبرى أخرى، ليس لديها أي تغيير في عملها حتى الآن.

بدورها، قالت شركة ANA Holdings اليابانية وشركة الخطوط الجوية اليابانية إن رحلاتهما من وإلى تايوان تعمل كالمعتاد.