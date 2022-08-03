شركة شهيرة تفصل ربع موظفيها بطريقة غريبة

قامت شركة روبين هوود Robinhood Markets بتخفيض ما يقرب من ربع قوتها العاملة في عملية إعادة تنظيم واسعة النطاق بعد عام واحد قاسٍ من إدراجها كشركة عامة في البورصة.

وقال الرئيس التنفيذي فلاد تينيف يوم الثلاثاء في بيان، إن عمليات الفصل، التي تؤثر على جميع جوانب العمل، "تتركز في قطاعات العمليات، والتسويق، ووظائف إدارة البرامج".

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وتأتي التخفيضات في عدد الموظفين في أعقاب جولة سابقة في أبريل، عندما فصلت روبين هوود حوالي 9% من موظفيها. وبعد أن غذت الطفرة التجارية الوبائية توجه الشركة إلى طرح عام أولي في يوليو 2021، تراجعت الأعمال التجارية، مع تراجع المستخدمين النشطين شهرياً على تطبيقها بشكل حاد، وفقاً لما ذكرته "بلومبرغ"، واطلعت عليه "العربية.نت".

كما أعلنت شركة روبين هوود عن نتائج الربع الثاني قبل يوم من الموعد المحدد، قائلة إن صافي خسارتها لهذه الفترة بلغ 295 مليون دولار، أو 34 سنتاً للسهم.

ولم تتغير أسهم روبين هوود، التي فقدت حوالي ثلاثة أرباع قيمتها منذ الطرح العام الأولي للشركة في يوليو الماضي، في ساعات التداول الممتدة.

وقال تينيف البالغ من العمر 35 عاماً في البيان إنه في إعادة التنظيم، ستنتقل الشركة إلى نموذج يتحمل فيه "المديرون العامون" مسؤولية واسعة عن أجزاء من العمل للتخلص من التسلسلات الهرمية. وأخبر الموظفين أنهم سيتلقون رسالة على تطبيق Slack حول وضعهم. يمكن للموظفين المتضررين البقاء حتى 1 أكتوبر.