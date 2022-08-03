ضربة جديدة للعملات المشفرة بعد اختراق الآلاف من محافظ "سولانا"

تأثرت آلاف المحافظ على النظام البيئي لشبكة سولانا، بعد اختراق للشبكة في وقت مبكر من اليوم الأربعاء، في أحدث ضربة لسوق العملات المشفرة بعد الهجوم على بروتوكول "الجسر Nomad" في بداية الأسبوع.

وفي حين أن القيمة الإجمالية للأصول المسروقة لم تكن واضحة، فقد استنزفت 4 محافظ على شبكة سولانا ما يقرب من 8 ملايين دولار من الضحايا، وفقاً لشركة الأمن PeckShield.

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ويبدو أن أكثر من 7000 محفظة قد تأثرت، حيث أدى الحادث الأمني إلى استنزافها من الرموز المميزة SOL والعملات المستقرة من USDC، وفقاً لما ذكره الرئيس التنفيذي لـ"باينانس"، تشانغ بينغ زهاو، في تغريدة على تويتر.

انخفض سعر العملة المشفرة سولانا بنسبة 7.3% إلى 38.4 دولار في التعاملات المبكرة اليوم الأربعاء، وهو أدنى سعر لها في أسبوع. فيما تأثرت عملة بيتكوين قليلاً لتتداول عند حوالي 23000 دولار.

من جانبه، قال المتحدث باسم سولانا، أوستن فيديرا: "لا تزال الكثير من الأمور غير معروفة في هذه المرحلة، باستثناء أن محافظ الأجهزة لم تتأثر".

أثبتت مشاريع العملات المشفرة أنها تمثل وريداً ثرياً للمتسللين، وقد تعرض القطاع لهجمات عديدة هذا العام.

وتأتي مشاكل سولانا بعد أيام من خسارة جسر Nomad - وهو بروتوكول جسر لنقل الرموز المميزة عبر سلاسل الكتل المختلفة - ما يقرب من 200 مليون دولار في ثغرة أمنية يوم الاثنين. فيما سُرق بالفعل أكثر من مليار دولار عبر هجمات على الجسور في العام 2022، وفقاً لتقرير صادر في يونيو عن شركة الأدلة الجنائية Elliptic.

وقال فيديرا إنه في حين أن هناك تكهنات بأن الحادث كان هجوماً لسلسلة إمداد، فإن طبيعة الثغرة لا تزال غير واضحة. وتحدث الاختراقات في سلسلة الإمداد عندما يتم اختراق طرف أو مزود خارجي لديه إمكانية الوصول إلى أنظمة وبيانات الضحية.