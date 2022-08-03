مايكل سايلور يتخلى عن منصب الرئيس التنفيذي لأكبر شركة مستثمرة في بيتكوين

تخلى مايكل سايلور، المؤسس المشارك لشركة مايكرواستراتيجي MicroStrategy عن منصب الرئيس التنفيذي، وقال إنه سيركز أكثر على بيتكوين بعد أن أبلغت الشركة المصنعة لبرمجيات المؤسسات عن خسارة أكثر من مليار دولار والمرتبطة بانخفاض سعر بيتكوين خلال الربع الثاني من العام.

وسيواصل سايلور، الذي أسس الشركة عام 1989، العمل كرئيس مجلس إدارة، فيما سيتولى فونغ لي، منصب الرئيس التنفيذي. كما قدمت الشركة إلى لجنة الأوراق المالية والبورصات لتسجيل 450 مليون دولار في الأسهم.

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وأظهرت القوائم المالية لشركة MicroStrategy خسائر بقيمة 917.8 مليون دولار، مرتبطة بانخفاض قيمة بيتكوين التي تحتفظ بها. إذ تراجعت بيتكوين بنسبة 59% في الربع الثاني، وتم تداولها أقل بنحو 45% من السعر في نهاية الفترة من العام السابق.

وانخفضت الإيرادات إلى 122.1 مليون دولار. كما توقع المحللون في استطلاع أجرته وكالة بلومبرغ، أن تبلغ الإيرادات 123.25 مليون دولار في الربع الثاني، وفقاً لما اطلعت عليه "العربية.نت".

وبلغت الخسائر الفصلية الصافية 1.062 مليار دولار مقارنة بخسارة قدرها 299.3 مليون دولار في نفس الربع من العام الماضي. وتبلغ الخسارة الفصلية تقريباً ضعف إيرادات الشركة في آخر 12 شهراً.

واعتباراً من 30 يونيو، بلغت القيمة الدفترية لـ 129،699 بيتكوين تمتلكها الشركة في محفظتها 1.988 مليار دولار، حسبما قالت الشركة، مما يعكس خسارة انخفاض القيمة التراكمية البالغة 1.989 مليار دولار.

وبدأت MicroStrategy في الاستثمار في بيتكوين في صيف عام 2020، بعد أن قال سايلور إنه رآها بمثابة تحوط ضد التضخم. وارتفعت أسهم الشركة في ذلك العام بأكثر من 170% مع الارتفاعات الكبيرة في قيمة بيتكوين.

وانخفضت أسهم MicroStrategy بنحو 2.3% في تعاملات ما بعد السوق. كما انخفض السهم بنحو 50% هذا العام.