من على باب نادي التريليون دولار.. كيف انهار تقييم علي بابا وتينسنت؟

على مدار ما يقرب من عقد من الزمان، جسدت مجموعة على بابا وشركة تينسنت، المعجزة الاقتصادية الصينية، حيث حافظت على وتيرة نمو مذهلة واقتربت من تقييمات تريليون دولار من خلال غزوات رائعة في كل ركن من أركان الإنترنت.

وباتت هذه الدورة المذهلة على مقربة من الانتهاء رسمياً يوم الخميس، في الوقت الذي ستعلن فيه علي بابا عن نتائجها المالية، إذ من المتوقع أن تسجل شركة التجارة الإلكترونية التي أسسها جاك ما أول انخفاض لها على الإطلاق في الإيرادات الفصلية - وهي واحدة من عدد قليل من شركات الإنترنت الصينية الكبرى التي تقوم بذلك على الإطلاق. وقد يحذو حذوه بعد أيام قليلة زميله الملياردير المؤسس لشركة تينسنت، بوني ما.

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وتمثل هذه المعالم تذكيراً للمستثمرين بأنه بعد حملة حكومية قضت على أكثر من تريليون دولار من قيمتهما السوقية المجمعة في عام 2021، فإن علي بابا ومنافستها اللدود هما ظلال على ذواتهما السابقة. ومثل بقية الشركات الصينية، فهم لا يتصارعون فقط مع نظام تشريعي غير مستقر ولكن أيضاً مع استراتيجية صفر كوفيد وأزمة المستهلك التي تختبر استقرار ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

من جانبه، قال المحلل في بلومبرغ إنتليجنس، مارفن تشين: "لا ينبغي أن يكون مفاجئاً أن الربع الثاني من عام 2022 سيكون أحد أسوأ الفصول لأرباح الشركات الصينية، نظراً لحالات الإغلاق، وبالتالي فلن تكون شركات التكنولوجيا استثناء". مضيفاً: "واجهت التكنولوجيا أيضاً رياحاً تنظيمية معاكسة إضافية بشأن آفاق النمو، وهو اتجاه أكثر هيكلية وأطول أجلاً".

توقعات رائعة

إن السرعة والضراوة اللتين فرضتهما بكين على التجارة عبر الإنترنت، والنقل التشاركي، وخدمات التوصيل، والألعاب أعادت بشكل لا رجعة فيه توقعات النمو للصناعة العام الماضي. لكن علي بابا تعرضت لضربة أقوى من العديد من أقرانها.

وبدلاً من الترشح للانضمام إلى شركات مثل أبل، وأمازون في نادٍ مختار من الشركات التي تقدر قيمتها بتريليون دولار، تكافح أكبر شركات الإنترنت في الصين الآن لمواكبة حتى أكثر المرافق رصانة. كما سارع المحللون من سسكويهانا إلى دويتشه بنك لخفض أهدافهم السعرية لأسهم علي بابا.

وقال المحلل في DZT Research، كي يان: "تحولت نظرة المستثمرين من التفاؤل الكبير بشأن أعمال الشركتين من أن تخلق مراكزهم المهيمنة في التجارة الإلكترونية ومنصات التواصل الاجتماعية والألعاب تآزراً مع أعمالهم الجديدة ومجموعة واسعة من المحافظ المالية، إلى نظرة مهددة بسبب إجراءات الحكومة الصينية".

وتوقع المحللون في استطلاع لـ "بلومبرغ"، أن تنخفض أرباح علي بابا والتي ستعلن يوم الخميس. كما من المتوقع أن تنخفض إيراداتها بنسبة 1.2% إلى 203.4 مليار يوان (30.1 مليار دولار) للأشهر الثلاثة المنتهية في يونيو.

وبالمثل فإن الآفاق في تينسنت ليست أفضل بكثير. على الرغم من أن المنظمين استأنفوا الموافقة على ألعاب جديدة في أبريل بعد توقف دام شهوراً بهدف الحد من إدمان الألعاب، إلا أن المطور الرئيسي للبلاد لم يفز بعد بإيماءة للحصول على لعبة جديدة واحدة هذا العام. وهذا هو أحد الأسباب التي تجعل المحللين يتوقعون أن عائدات Tencent ستنخفض بنسبة 1.7% في الفترة من أبريل إلى يونيو.

وتأرجحت معنويات السوق تجاه أسهم التكنولوجيا الصينية بشكل كبير في الأسابيع الأخيرة، مما يعكس صراعاً مستمراً للتوفيق بين سيل من الإشارات السلبية مع التوقعات بأن بكين تخفف أخيراً من حملتها القمعية.

وارتفع سهم علي بابا بما يصل إلى 6.5% في 26 يوليو بعد الإعلان عن قرارها التقدم بطلب للحصول على إدراج أولي في هونغ كونغ، بما يمهد الطريق لملايين المستثمرين من البر الرئيسي لشراء السهم مباشرة. وخلال الأيام التالية، خسرت كل تلك المكاسب، حيث قام المستثمرون بتقييم الآثار المترتبة على تنازل المؤسس المشارك ما عن السيطرة على مجموعة آنت غروب. ومما زاد الطين بلة، أن علي بابا أصبحت آخر من ينضم إلى قائمة متزايدة من الشركات الصينية التي تواجه الشطب من البورصات الأميركية بسبب رفض بكين السماح للمسؤولين الأميركيين بمراجعة عمل مدققي حساباتهم.

كما أن بقية العالم التكنولوجي في الصين لا يسير على ما يرام أيضاً. ومن المتوقع أيضاً أن تعلن شركة بايدو الرائدة في مجال البحث عبر الإنترنت عن انخفاض في الإيرادات بنسبة 5.6% في ربع يونيو. كما من المتوقع أن تنمو أعمال شركة JD.com Inc. وعملاق توصيل الطعام Meituan وخدمة البث المباشر Kuaishou Technology بأبطأ وتيرة منذ سنوات.

وحذر المسؤولون التنفيذيون في مجال التكنولوجيا في الصين المستثمرين مراراً وتكراراً من الاستعداد لواقع جديد من النمو المتوازن، لكن التوقعات المتشائمة ترسم صورة أكثر كآبة مما يخشى الكثيرون.