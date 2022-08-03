"سيراميك رأس الخيمة" للعربية: نستهدف تأسيس مصنع في السعودية باستثمارات 500 مليون درهم

قال الرئيس التنفيذي لمجموعة سيراميك رأس الخيمة عبدالله مسعد، إنه تم توقيع اتفاقية إنشاء مصنع بالهيئة الملكية للجبيل وينبع في السعودية باستثمارات 500 مليون درهم.

وأضاف مسعد في مقابلة مع "العربية"، أن المصنع سيبدأ العمل وفق المخطط في بداية عام 2025، و"تم توقيع الاتفاقية مع الهيئة الملكية.. ولدينا سنة لتقديم الدراسات والخرائط"

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وذكر أن السعودية تعد ثاني أكبر سوق لشركة سيراميك رأس الخيمة، مضيفا: "لدينا صالات عرض ومخازن وشركات تابعة في المملكة".

وحول خطط التوسع الأخرى، قال مسعد، إن الشركة استحوذت على 37% من "راكبورس" علما بأن الشركة كانت تملك حصة 50% بها، كما استحوذت على مجموعة "كلودي" بقيمة أكثر من 150 مليون درهم، في الربع الثاني.

وتابع أن إيرادات الشركة زادت بنسبة جاوزت 32% في الربع الثاني من العام الحالي، مشيرا إلى أن هناك 50 مليون درهم محققة من صفقة الاستحواذ على "كلودي".

وذكر الرئيس التنفيذي، أن الأرباح زادت بنسبة 7% عن الربع المماثل من العام السابق، إلا أن الأرباح نمت بنحو أكبر إذ تم تجنيب 20 مليون درهم أرباح غير تشغيلية من مبيعات مصنع الصين في الربع المقارن من 2021.

وأشار مسعد إلى الشركة أقرت مخصصات في الربع الثاني بقيمة 35 مليون درهم، ورغم ذلك نمت الأرباح الفصلية.

وارتفعت الأرباح الفصلية لشركة سيراميك رأس الخيمة بنسبة 5% مقارنة بالربع المماثل من العام الماضي لتسجل 91 مليون درهم.

وسجلت الشركة ارتفاعا في إيراداتها الفصلية بنسبة 33% لتسجل حوالي 930 مليون درهم.

وسجلت خسائر انخفاض القيمة الفصلية ارتفاعا بأكثر من 7 أضعاف لتسجل 35 مليون درهم.

كما سجلت الشركة أرباحا بقيمة 32 مليون درهم وذلك من الاستحواذ على شركات تابعة.

وأوصى مجلس إدارة الشركة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بواقع 10 فلوس للسهم عن النصف الأول من العام الحالي.