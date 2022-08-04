الدول العربية تستحوذ على 24.5% من تراخيص العمل في مصر

كشف بيانات رسمية حديثة عن استحواذ مجموعة الدول العربية على نحو 24.5% من إجمالي تراخيص العمل في السوق المصرية خلال العام الماضي.

ووفق البيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ضمن خريطة الجنسيات الأجنبية الأكثر حصولاً على تراخيص العمل في السوق المصرية، فقد حلت الدول العربية في المقدمة بعدد 2867 طلب الحصول على تراخيص عمل وبنسبة 24.5%، وجاء معظمهم من سوريا بعدد 1193 أجنبيا بنسبة 41.6‏%‏ وفلسطين بعدد 571 أجنبي بنسبة 19.9‏%.

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تلتها الدول الأميركية بعدد 839 أجنبيا بنسبة 7.2%، معظمهم من الولايات المتحدة بعدد 459 أجنبياً بنسبة 54.7%،‏ وكندا بغدد 217 أجنبيا بنسبة 25.9%، تليها الدول الإفريقية (غير العربية)، حيث بلغ عدد الطلبات نحو 369 أجنبيا بنسبة 3.1%.

بينما تمثل الدول الأقيانوسية أقل الأعداد حيث بلغ 118 طلبا بنسبة 1% من إجمالي عدد الأجانب الحاصلين على ترخيص للعمل في القطاع الخاص والاستثماري خلال عام 2021.

ومثل الأجانب الوافدون من الدول الآسيوية (غير العربية) العدد الأكبر حيث بلغ 4271 طلبا بنسبة 36.4% معظمهم من الصين بعدد 1028 أجنبيا بنسبة 24.1% أجنبي، وبنغلاديش بعدد 924 طلبا بنسبة 21.6%، تليها الدول الأوروبية بعدد 3157 طلبا بنسبة 27‏%، معظمهم من المملكة المتحدة بعدد 712 أجنبيا بنسبة 22.6%، ثم إيطاليا بعدد 516 طلبا بنسبة 16.3%.

وإجمالاً، حققت أعداد الأجانب الحاصلين على ترخيص للعمل في القطاع الخاص والاستثماري في مصر خلال عام 2021 زيادة بلغت نسبتها 2.8%، حيث بلغ إجمالي عدد الأجانب الحاصلين على ترخيص للعمل في القطاع الخاص والاستثماري 11718 أجنبيا من مختلف الجنسيات عام 2021 مقابل 11404 أجانب عام 2020، ويرجع ذلك إلى تقلص آثار جائحة كورونا.