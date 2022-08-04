.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

حطام صاروخ سبيس إكس يسقط على مزرعة أسترالية نائية

  • الخط
انطلاق رحلة سبيس إكس الفضائية Inspiration4
رحلة لشركة سبيس إكس - أرشيفية
إيلون ماسك

حطام صاروخ سبيس إكس يسقط على مزرعة أسترالية نائية

أكبر حطام فضائي يسقط على أستراليا منذ 43 عاما

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

قالت وكالة الفضاء الأسترالية إن الحطام الفضائي الذي تم العثور عليه في الأراضي الزراعية النائية على بعد أكثر من 400 كيلومتر جنوب سيدني ينتمي إلى مركبة تم بناؤها بواسطة شركة سبيس إكس التابعة للملياردير، إيلون ماسك.

وزار خبراء تقنيون موقع الارتطام في جبال Snowy Mountains، وهي منطقة برية في ولاية نيو ساوث ويلز، وأكدوا أن القطع جاءت من رحلة تابعة لشركة سبيس إكس، وفقاً لما ذكرته بلومبرغ، واطلعت عليه "العربية.نت".

ومن بين الصور المنشورة على وسائل الإعلام المحلية الأسترالية، يُظهر أحدها شظية من الحطام المحترق، وهي أعرض وأطول من الإنسان البالغ، إذ تقف منتصبة بعد أن دفعت على ما يبدو في أحد التلال المفتوحة. وتنتمي الأجزاء إلى رحلة SpaceX Crew-1 Trunk التي عادت إلى الغلاف الجوي للأرض في 9 يوليو، وفقاً لبراد تاكر، عالم الفيزياء الفلكية من الجامعة الوطنية الأسترالية الذي زار المزرعة.

الدول العربية تستحوذ على 24.5% من تراخيص العمل في مصر قصص اقتصادية اقتصاد مصر الدول العربية تستحوذ على 24.5% من تراخيص العمل في مصر

يأتي ذلك، فيما وبخ مسؤولو الفضاء الأميركيون الصين الشهر الماضي بعد أن سقطت بقايا صاروخ صيني ضخم على الأرض فوق المحيط الهندي. وقالت ناسا إن حطاماً مثل هذا يحمل "خطراً كبيراً بفقدان الأرواح والممتلكات".

فيما حذرت وكالة الفضاء الأسترالية الجمهور من التعامل مع أو استرداد الحطام الفضائي المشتبه به، ونصحتهم بدلاً من ذلك بالاتصال بشركة سبيس إكس على الخط الساخن المسؤول عن الحطام الخاص بها. وأضافت أن "الوكالة ملتزمة باستدامة أنشطة الفضاء الخارجي على المدى الطويل، بما في ذلك تخفيف الحطام".

وقال عالم الفيزياء الفلكية تاكر على قناته على YouTube إن الأجزاء هي أكبر مجموعة من النفايات الفضائية الموجودة في أستراليا منذ عام 1979، أي نحو 43 عاما.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
تحركات لطالبان بموقع مقتل الظواهري تثبت علمها المسبق بوجوده تحركات لطالبان بموقع مقتل الظواهري تثبت علمها المسبق بوجوده
اكتشف المزيد