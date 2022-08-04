حطام صاروخ سبيس إكس يسقط على مزرعة أسترالية نائية

قالت وكالة الفضاء الأسترالية إن الحطام الفضائي الذي تم العثور عليه في الأراضي الزراعية النائية على بعد أكثر من 400 كيلومتر جنوب سيدني ينتمي إلى مركبة تم بناؤها بواسطة شركة سبيس إكس التابعة للملياردير، إيلون ماسك.

وزار خبراء تقنيون موقع الارتطام في جبال Snowy Mountains، وهي منطقة برية في ولاية نيو ساوث ويلز، وأكدوا أن القطع جاءت من رحلة تابعة لشركة سبيس إكس، وفقاً لما ذكرته بلومبرغ، واطلعت عليه "العربية.نت".

مادة اعلانية

ومن بين الصور المنشورة على وسائل الإعلام المحلية الأسترالية، يُظهر أحدها شظية من الحطام المحترق، وهي أعرض وأطول من الإنسان البالغ، إذ تقف منتصبة بعد أن دفعت على ما يبدو في أحد التلال المفتوحة. وتنتمي الأجزاء إلى رحلة SpaceX Crew-1 Trunk التي عادت إلى الغلاف الجوي للأرض في 9 يوليو، وفقاً لبراد تاكر، عالم الفيزياء الفلكية من الجامعة الوطنية الأسترالية الذي زار المزرعة.

يأتي ذلك، فيما وبخ مسؤولو الفضاء الأميركيون الصين الشهر الماضي بعد أن سقطت بقايا صاروخ صيني ضخم على الأرض فوق المحيط الهندي. وقالت ناسا إن حطاماً مثل هذا يحمل "خطراً كبيراً بفقدان الأرواح والممتلكات".

فيما حذرت وكالة الفضاء الأسترالية الجمهور من التعامل مع أو استرداد الحطام الفضائي المشتبه به، ونصحتهم بدلاً من ذلك بالاتصال بشركة سبيس إكس على الخط الساخن المسؤول عن الحطام الخاص بها. وأضافت أن "الوكالة ملتزمة باستدامة أنشطة الفضاء الخارجي على المدى الطويل، بما في ذلك تخفيف الحطام".

وقال عالم الفيزياء الفلكية تاكر على قناته على YouTube إن الأجزاء هي أكبر مجموعة من النفايات الفضائية الموجودة في أستراليا منذ عام 1979، أي نحو 43 عاما.