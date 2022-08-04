سوفت بنك تجمع 22 مليار دولار عن طريق بيع مشتقات على أسهم علي بابا

كشفت مجموعة سوفت بنك عن جمع ما يصل إلى 22 مليار دولار نقداً من خلال بيع عقود آجلة مدفوعة مسبقاً باستخدام أسهم مجموعة علي بابا القابضة المحدودة، حسبما ذكرت صحيفة "فاينانشيال تايمز"، نقلاً عن الإيداعات التي شاهدتها.

وقامت شركة سوفت بنك هذا العام ببيع نحو ثلث حصتها في مجموعة علي بابا القابضة من خلال هذه العقود، وهو نوع من المشتقات يسمح للشركة اليابانية بجمع السيولة على الفور مع الاحتفاظ بإمكانية الاحتفاظ بالأسهم.

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وقال التقرير إن مبيعاتها لأسهم علي بابا بهذه الطريقة تجاوزت نصف حصتها في عملاق التجارة الصينية من خلال هذا النوع من المشتقات. وأضافت أن سوفت بنك قد تقلص حصتها إلى ما دون عتبة الاحتفاظ بمقعدها في مجلس الإدارة ومنعها من تجميع حصتها في دخل علي بابا في البيانات المالية، وفقاً لما ذكرته "بلومبرغ"، واطلعت عليه "العربية.نت".

وارتفعت أسهم سوفت بنك غروب بنسبة 2.6%، في تعاملات طوكيو، في حين استقر مؤشر Topix القياسي. فيما ارتفعت أسهم علي بابا بنسبة 4.7%، في هونغ كونغ بعد انتعاش مؤشر ناسداك 100. ومن المقرر أن تعلن شركة التجارة الإلكترونية العملاقة عن أرباحها في وقت لاحق من اليوم.

وبدأت سوفت بنك في جمع الأموال عن طريق بيع المشتقات المرتبطة بأسهم Alibaba منذ 2016 على الأقل، واختارت مثل هذه المعاملات المعقدة بدلاً من البيع المباشر لتقليل الضغط على سعر سهم الشركة الصينية. وقالت سوفت بنك في تقرير أرباحها الذي نُشر في مايو، إنه تم جمع حوالي 13.17 مليار دولار من خلال عقود آجلة مدفوعة مسبقاً باستخدام أسهم علي بابا، سواء كان ذلك من عقود جديدة وتجديد وإنهاء مبكر للعقود الحالية في العام المنتهي في مارس.

وشاركت البنوك بما في ذلك ميزوهو وغولدمان ساكس ويو بي إس في المبيعات الآجلة لـ 213 مليون سهم علي بابا هذا العام، علماً بأن معظم عمليات التسليم النهائي تتأخر لمدة عامين تقريباً.