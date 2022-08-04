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شركة رعاية صحية إماراتية تسعى لجمع 750 مليون دولار عبر الاكتتاب العام

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مستشفى برجيل
أحد مستشفيات برجيل
اكتتابات

شركة رعاية صحية إماراتية تسعى لجمع 750 مليون دولار عبر الاكتتاب العام

تخطط لتوزيع حتى 70% من أرباح العام المقبل

دبي - العربية.نت

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تسعى شركة برجيل القابضة للرعاية الصحية إلى جمع 750 مليون دولار على الأقل من طرح عام أولي في أبوظبي هذا العام، وفقاً لما نقلته وكالة "بلومبرغ" عن مصادر، واطلعت عليه "العربية.نت".

وبمجرد إدراجها، فإن الشركة تدرس توزيع نسبة تتراوح بين 40% إلى 70% من صافي الدخل من عام 2023 اعتماداً على متطلباتها الاستثمارية في ذلك الوقت، وفقاً لعرض تقديمي للمستثمرين المحتملين، وتسعى الشركة للإدراج في أقرب وقت في الربع الثالث.

وقالت "بلومبرغ"، إن المساهم الرئيسي في برجيل القابضة، شركة في بي إس هيلث كير VPS Healthcare، تسعى إلى جذب المستثمرين المحتملين بما في ذلك الصناديق السيادية وصناديق التقاعد لحشد الدعم للصفقة.

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وتتوقع برجيل، التي تدير 39 مستشفى ومركزاً طبياً في جميع أنحاء الإمارات وسلطنة عمان، أن تنمو عائدات المجموعة بشكل عضوي بين 15 وحتى 20% هذا العام، وفقاً للعرض التقديمي. وأضافت أن الشركة تخطط لاستثمارات تراكمية إضافية بنحو 600 مليون درهم (163.4 مليون دولار) حتى 2025 لدعم توسعاتها دولياً.

وقالت الشركة في بيان يوم الخميس إن الإيرادات الموحدة ارتفعت إلى 3.35 مليار درهم في 2021، بمعدل نمو سنوي مركب 18% على مدى السنوات الثلاث الماضية. كما بلغ الربح 234 مليون درهم.

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