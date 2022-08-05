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أسعار الغاز ستواصل الارتفاع في أوروبا.. لهذه الأسباب

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خاص

أسعار الغاز ستواصل الارتفاع في أوروبا.. لهذه الأسباب

المنافسة الآسيوية على شحنات الغاز المسال تفاقم الوضع في أوروبا

دبي - العربية.نت

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قال خبير الطاقة في Hawk Energy، خالد العوضي، إن أوروبا في وضع حرج جدا لا سيما أنها مقبلة على فصل الشتاء، ولذلك لن تهبط أسعار الغاز في أوروبا مقارنة بالهبوط النفط المؤقت، وذلك لأن الغاز استراتيجي وحيوي للصناعة والاستهلاك العام في أوروبا.

وأضاف خالد العوضي، في مقابلة مع "العربية"، اليوم الخميس، أن إمدادت الغاز معضلة كبيرة بين روسيا وأوربا، وقفزت أسعار الغاز مؤخراً إلى 65 دولاراً للمليون وحدة حرارية في أوروبا، وقد ترتفع لأكثر من ذلك في الشتاء القادم.

وأوضح أن مستويات تخزين الغاز عادية وقد تصل إلى 90% قبل بداية الشتاء إلا أنها لن تؤثر على أسعار الغاز.

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وأشار إلى وجود عامل آخر يؤثر على أسعار الغاز وهو المنافسة الآسيوية على شحنات الغاز المسال لا سيما من أميركا، ولذلك تحصل أوروبا على الغاز بسعر أعلى من الأسواق الآسيوية، وبذلك توفر المخزون بأسعار أعلى.

وقال خبير الطاقة في Hawk Energy، إن أسعار الغاز في أوروبا حالياً باهظة جدا وبالمقارنة مع الخمس سنوات السابقة قد تصل الزيادة إلى 9 أضعاف.

يذكر أن العقود الأميركية للغاز مرتفعة نحو 118% حتى الآن هذا العام، إذ إن أسعارا أعلى بكثير في أوروبا وآسيا تبقي الطلب على صادرات الولايات المتحدة من الغاز الطبيعي المسال قوية، لاسيما منذ انخفاض حجم الغاز المتدفق من روسيا إلى أوروبا في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا في 24 فبراير/شباط.

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