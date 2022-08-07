السيارات الفاخرة تخالف اتجاه الاقتصاد العالمي.. مبيعات قياسية رغم التضخم

يبدو أن سوق السيارات الفاخرة تتمتع بالحصانة ضد اضطرابات سلاسل التوريد، وأزمة الرقائق الإلكترونية، وكذلك تبعات التضخم وتراجع الإنفاق، وقد يكون خير دليل على ذلك مبيعات السيارات الفاخرة التي سجلت أرقاماً قياسية هذا العام، وكأنها في معزل عما يحدث في العالم.

حقق صانع السيارات الفاخرة الإيطالي "فيراري"، أرباحاً قياسية بـ 255.5 مليون دولار للربع الثاني من العام الحالي، بارتفاع 22% عن الفترة نفسها من العام السابق.

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وسجل طراز Ferrari Portofino M وطرازات F8 أكبر زيادة في المبيعات.

سجلت بنتلي البريطانية أيضاً نتائج قياسية في النصف الأول للعام ككل، وتجاوزت أرباحها التشغيلية 405 ملايين دولار، بارتفاع 124% عن الفترة نفسها من العام السابق. في حين ارتفعت الإيرادات لكل سيارة من 190 ألف دولار إلى 217 ألف دولار أيضاً بمساهمة كبيرة من الميزات المخصصة.

وتخطط بنتلي موتورز لاستثمار 3.4 مليار دولار لإنتاج سيارة فاخرة كهربائية بالكامل، بحلول 2030.

لامبورغيني أيضاً تسجل رقماً قياسياً جديداً، حيث اختتمت أفضل ستة أشهر لها على الإطلاق من حيث المبيعات والربحية، وتم تسليم 5090 سيارة عالمياً في النصف الأول من هذا العام، بارتفاع 5٪ عن الفترة نفسها من العام السابق.

كما ارتفعت الأرباح التشغيلية بنسبة 70٪ إلى نحو 433 مليون دولار، بدعم من ارتفاع الطلب، والميزات المخصصة، والاستفادة من حركة أسعار الصرف.