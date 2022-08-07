.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

"هيئة الجبيل وينبع" للعربية: نستهدف مضاعفة استثمارات القطاع الخاص بحلول 2030

  • الخط
خاص

"هيئة الجبيل وينبع" للعربية: نستهدف مضاعفة استثمارات القطاع الخاص بحلول 2030

الاستثمارات لدى مدن الهيئة بلغت 1.1 تريليون ريال بنهاية النصف الأول من العام الحالي

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

أكد رئيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع، خالد السالم، في مقابلة مع "العربية"، أن الهيئة تستهدف مضاعفة استثمارات القطاع الخاص بحلول 2030، علماً أن هذه الاستثمارات لدى مدن الهيئة بلغت 1.1 تريليون ريال بنهاية النصف الأول من العام الحالي.

وذكر أن برنامج "شريك" الذي أعلن عنه ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، يستهدف ضخ 5 تريليونات ريال حتى 2030، ويشمل 24 شركة منها 11 شركة موجودة في مدن الهيئة الملكية للجبيل وينبع، واتساقاً مع هذه الرؤية يستهدفون مضاعفة الاستثمارات في الهيئة بنهاية 2030.

وأضاف: "حالياً ندرس استثمارات تفوق قيمتها 100 مليار ريال من المتوقع تحقيقها خلال السنتين القادمتين".

وتابع رئيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع قائلاً: "خلال 3 سنوات سنشهد صناعة السفن وصناعات تحويلية للمطاط والألمنيوم وتجميع السيارات.. إلى جانب استهداف جذب صناعات تعدينية جديدة في رأس الخير وجازان، والتوسع في الصناعات البتروكيماوية والصناعات الغذائية".

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
أدلة جديدة.. هل هناك حياة على سطح المريخ؟ أدلة جديدة.. هل هناك حياة على سطح المريخ؟
اكتشف المزيد