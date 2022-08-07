"أجيليتي" للعربية: نخطط لإعادة طرح "جون مينزيس" في غضون 3 سنوات

قال طارق سلطان نائب رئيس مجلس إدارة شركة أجيليتي، المتخصصة في استثمارات وابتكارات وخدمات سلاسل الإمداد، إن الشركة تفكر بإعادة إدراج جون مينزيس البريطانية التي حصلت على الموافقة النهائية لاستحواذ شركة تابعة لها عليها، في غضون 3 سنوات، وذلك في إحدى أسواق الشرق الأوسط أو الأسواق العالمية.

وأشار في مقابلة مع "العربية"، إلى أن "جون مينزيس تتمتع بإدارة مميزة في القطاع وسنضيف إليها بعض الكفاءات التي لدينا في الشركة، كما سيتيح لنا الدمج توفير المصاريف".

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وأضاف أن خدمات الطيران قطاع جديد "سنحاول الاستثمار فيه على مدى السنوات القادمة لنخرج بكيان جديد يأتي بقيمة مضافة لمستثمري الشركة".

كانت أجيليتي حصلت على الموافقة النهائية لاستحواذ شركتها التابعة ناشيونال لخدمات الطيران "ناس"، على كامل شركة جون مينزيس JOHN MENZIES البريطانية، بقيمة 750 مليون دولار، وكانت الشركة مدرجة في بورصة لندن وتم إلغاء إدراجها بعد الصفقة.

سيكون الكيان الجديد أكبر شركة لخدمات المطارات في العالم، من حيث عدد الدول التي تخدمها، والثالثة على مستوى العالم من حيث الإيرادات.

وأضاف نائب رئيس مجلس إدارة شركة أجيليتي، أن الشركة لها باع طويل في التركيز على الاستثمار في سلسلة التوريد، وهو ما قامت به عبر صفقة DSV، وهي من أكبر الشركات العالمية في خدمات القطاع، وقال: "لدينا قناعة بأن الاستثمار في هذا المجال ناجح على المدى الطويل".

وتابع: "دخلنا في قطاع جديد ضمن سلاسل التوريد هو الطيران والخدمات الأرضية وخدمات الشحن، وكان لدينا قطاع مماثل في الشركة متخصص بالدول الناشئة ضمن هدفنا لإنشاء واحدة من أكبر الشركات العالمية في مجال خدمات الطيران".

كما لفت إلى أن القطاع الجديد سيكون من أكبر القطاعات التي تديرها الشركة بإيرادات مجمعة قد تصل إلى ملياري دولار سنوياً.