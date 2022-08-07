"الفاو" للعربية: نتوقع عودة 30 مليون طن من الحبوب الأوكرانية إلى الأسواق

قال المدير العام المساعد والممثل الإقليمي للشرق الأدنى وشمال إفريقيا بمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو)، عبد الحكيم الواعر، إن التركيز على الإنتاج المحلي للدول ساهم في خفض الأسعار، متوقعا المزيد من الانفراج مع عودة صادرات الحبوب الأوكرانية.

وأضاف الواعر، في مقابلة مع "العربية"، أن انخفاض أسعار الغذاء على مدى 4 أشهر نتيجة تركيز الدول على إنتاج الغذاء محليا، مشيرا إلى أن كثيرا من الدول خصوصا في نصف الكرة الشمالي تمر حاليا بموسم الإنتاج المحلي.

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وتوقع الواعر، أن يكون هناك من 20 إلى 30 مليون طن من صادرات الحبوب الأوكرانية، وربما يصاحبها بعض الصادرات من روسيا مما يعطي انفراجة في الأسواق العالمية.

وذكر أن أغلب الدول كانت تستهلك من مخزوناتها الاستراتيجية للحبوب، وبالتالي هذه المخزونات بدأت تنفذ وتحتاج إلى ملئها مرة أخرى.

وتابع: "قد يُمكن ذلك العديد من الدول العربية من عبور موسم الشتاء بشكل أكثر أمانا، ويعطي نوعا من الطمأنينة في إمدادات الغذاء".

وأوضح الواعر، أن هناك إنتاجا سيتم حصاده في أوكرانيا وروسيا في الوقت الحالي، وبالتالي التخلص من المخزون الحالي مهم جدا حتى تتمكن آليات التخزين من استقبال الإنتاج الجديد".

وكشف أن توافر الحبوب حقق نوعا من الاكتفاء الذاتي لعديد من الدول خلال فترة توقف الصادرات.