5 سفن جديدة محملة بالحبوب تنطلق من أوكرانيا

تنطلق 5 سفن شحن محملة بالحبوب، اليوم الأحد، من ميناءي تشيرنومورسك وأوديسا الأوكرانيين لمواصلة تصدير الحبوب، وفق ما أعلن مركز التنسيق المشترك الذي يشرف على العمليات، مساء السبت.

وفي المجموع، تنقل السفن أكثر من 161 ألف طن من الذرة والمواد الغذائية إلى تركيا والصين وإيطاليا، وفق مركز التنسيق المشترك الذي سيتابع تقدمها حتى وصولها إلى إسطنبول، حيث سيتم تفتيشها في البحر قبل أن تعبر مضيق البوسفور، وفقاً لما ذكرته "فرانس برس"، واطلعت عليه "العربية.نت".

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مع انطلاق السفن، تتخذ صادرات الحبوب الأوكرانية تدريجياً وتيرة ثابتة.

وأوضح مركز التنسيق المشترك في بيان أنه "بصدد إنهاء إجراءات التصدير المنتظم" في إطار اتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود.

وقال "قد تتأثر جداول المواعيد بالاستعدادات والظروف الجوية أو أي ظروف أخرى غير متوقعة".

وسمح المركز لسفينة الشحن "إم في أوسبراي" بالإبحار فارغة إلى تشيرنومورسك بعد أن يتم تفتيشها الأحد قبالة سواحل إسطنبول.

وأنشئ مركز التنسيق المشترك في إسطنبول بموجب الاتفاق الدولي الموقع في 22 يوليو بين روسيا وأوكرانيا وتركيا والأمم المتحدة.

ويسمح الاتفاق باستئناف صادرات الحبوب الأوكرانية المتوقفة منذ الغزو الروسي في 24 فبراير، وشحنات المنتجات الزراعية الروسية رغم العقوبات الغربية.

وأنهى الخبراء مساء السبت تفتيش الناقلة نافيستار التي غادرت أوديسا الجمعة متوجهة إلى أيرلندا.

وأكد المركز أن سفينتين أخريين غادرتا في الوقت عينه ستخضعان للتفتيش الأحد.

ورحب الرئيس فولوديمير زيلينسكي في خطابه أمام الأوكرانيين مساء السبت، باستئناف صادرات المنتجات الزراعية الأوكرانية من طريق البحر. وقال "موانينا المطلة على البحر الأسود تعمل".

وأضاف "لكن الخطر الرئيسي يبقى (في مجال) الأمن، والمتعلق بخطر حصول استفزاز روسي وأعمال إرهابية والذي لا يزال قائما. يجب أن يدرك الجميع ذلك. لكن إذا وفّى شركاؤنا بالتزاماتهم وضمنوا أمن عمليات التسليم، فإن هذا سيحل أزمة الغذاء العالمية".