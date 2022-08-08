رفض عرض BHP بـ 5.8 مليار دولار لشراء شركة تعدين النحاس والنيكل الأسترالية

رفضت شركة "أو زد مينرالز" OZ Minerals الأسترالية، عرض الاستحواذ المقدم من مجموعة BHP، في ظل مساعي الأخيرة - أكبر شركة تعدين في العالم – للتركيز على المعادن الأساسية في عملية التحول العالمي إلى اقتصاد منخفض الكربون، والتي يأتي على رأسها النحاس والنيكل.

وقالت شركة OZ Minerals يوم الاثنين في بيان إن عرض BHP البالغ 25 دولاراً أسترالياً للسهم الواحد "يقلل بشكل كبير من قيمة" احتياطيات المعادن الموجودة في Adelaide ولن يعوض المساهمون بشكل كافٍ. وقدّر العرض شركة أو زد، بـ 5.8 مليار دولار أميركي.

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من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لشركة OZ Minerals، أندرو كول، في البيان: "لدينا مجموعة فريدة من أصول النحاس والنيكل، مع إمكانات نمو قوية طويلة الأجل". "نحن نقوم بالتعدين على المعادن التي يوجد طلب قوي عليها خاصة فيما يتعلق بالتحول الكهربائي العالمي وإزالة الكربون".

وتسعى BHP، التي استغنت هذا العام عن أصول النفط والغاز الخاصة بها، إلى إضافة المزيد من النمو في السلع المرتبطة بالاتجاهات بما في ذلك النقل منخفض الانبعاثات والطاقة النظيفة، لا سيما النحاس المستخدم في قطاع الطاقة والنيكل اللازم لبطاريات أيونات الليثيوم.

بدوره، قال الرئيس التنفيذي لشركة BHP، مايك هنري، في بيان إن الاقتراح "يمثل قيمة مقنعة لمساهمي OZ Minerals"، ويشعر المنتج بخيبة أمل أن مجلس إدارة الشركة الأسترالية "أشار إلى أنه ليس على استعداد للموافقة على العرض أو السماح لأكبر شركة تعدين في العالم بإجراء الفحص النافي للجهالة".

ويمثل سعر السهم ضمن عرض بي إتش بي، علاوة 32% على سعر إغلاق OZ Minerals يوم الجمعة البالغ 18.92 دولار أسترالي.