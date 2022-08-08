وزير الاستثمار للعربية: أبل ستفتتح قريبا مركزا في المنطقة اللوجيستية بمطار الملك خالد

قال وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح، إن شركة أبل ستفتتح قريبا مركزا لتوزيع منتجاتها وقطع التبديل في المنطقة اللوجيستية بمطار الملك خالد في الرياض.

وكشف الفالح في مقابلة مع "العربية" على هامش حفل تخرج الدفعة الأولى من أكاديمية المطورين لشركة أبل في الرياض، أن عددا كبيرا من الشركات العالمية من بينها "غوغل" و"علي بابا" ومايكروسوفت وآي بي إم، استثمرت أو تعتزم الاستثمار قريبا في المجال التقني في المملكة.

مادة اعلانية

وأوضح أن هذه الاستثمارات ستكون مقرونة بتطوير الموارد البشرية من خلال شراكة هذه الشركات مع أكاديميات وجامعات ومراكز تدريب.

وأشار الوزير إلى أن ذلك يأتي في إطار جذب تلك الاستثمارات إلى المملكة وربطها مع مجال تطوير العنصر البشري والقدرات البشرية.

كانت أكاديمية مطوري آبل النسائية، بمقرها في مدينة الرياض، قد احتفلت بتخريج 103 متدربات كأول دفعة يتم تخريجها من الأكاديمية التي تم افتتاحها في يونيو من عام 2021م، وذلك في إطار شراكتها الاستراتيجية مع المملكة.