الأسهم.. كلمة السر في خسائر عنيفة لأحد أكبر أثرياء العالم

"وارين بافيت"، الذي يعد أحد من يتصدرون قائمة أثرياء العالم، مثلنا تمامًا. لقد سحقه الهبوط في سوق الأسهم خلال النصف الأول من العام. ولا تزال شركة "بيركشاير هاثاوي" تشتري ولا يزال العديد من خطوط الأعمال المتنوعة للشركة مزدهرة، حتى في هذه الأوقات الاقتصادية غير المؤكدة.

وذكرت الشركة أن المجموعة الضخمة سجلت خسارة صافية بلغت 44 مليار دولار تقريبًا في الربع الثاني من العام الحالي، وهو ما يرجع في الغالب إلى انخفاض كبير في قيمة محفظة الأسهم الكبيرة التي تمتلكها الشركة.

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حيث تمتلك "بيركشاير"، حصصًا كبيرة في "أبل"، و"بنك أوف أميركا"، و" كوكاكولا"، و"شيفرون" و "أميركان إسكبريس". وتشكل هذه الأسهم الخمسة ما يقرب من 70% من المحفظة. وارتفعت كل من شركتي "شيرون" و"كوكاكولا" هذا العام، لكن أسهم التكنولوجيا والمؤسسات المالية تصدرت قائمة أكبر الخاسرين خلال تداولات العام الحالي.

لكن الخسارة الفادحة في قيمة محفظة بيركشاير ليست القصة الكاملة. فقد أعلنت الشركة بالفعل عن ربح تشغيلي قدره 9.3 مليار دولار في الربع الثاني، بزيادة تقارب 40% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

ويرجع هذا المكاسب في جزء منه إلى ارتفاع أسعار الفائدة الذي عزز أجزاء من وحدة التأمين الضخمة. كما كانت هناك قفزات في الأرباح من شركات السكك الحديدية والمرافق والطاقة في بيركشاير.

وتشير البيانات المتاحة، إلى انتعاش العديد من الشركات التابعة لشركة "بيركشاير" بشكل حاد من أعماق التباطؤ الاقتصادي الناجم عن كورونا في عام 2020.

يقول كبير مسؤولي الاستثمار في "جلينفيو تراست"، بيل ستون، إنه "نظرًا لأن جائحة كورونا أثرت سلبًا على معظم الشركات، بما في ذلك بيركشاير، في أوائل عام 2020، فإن مقارنة النتائج الحالية بنتائج ما قبل الوباء لعام 2019 أمر مفيد". وأضاف: "أرباح التشغيل للربع الثاني من عام 2022 تزيد بنسبة 51% عن عام 2019".

لكن العديد من المستثمرين يولون اهتمامًا وثيقًا لشركة "بيركشاير" ليروا ما يفكر فيه وارن بافيت ونائب رئيس مجلس الإدارة تشارلي مونجر وكبار مساعدي الاستثمار في "بيركشاير"، تيد ويشلر وتود كومبس بشأن سوق الأسهم. ويبدو أنهم ما زالوا متفائلين.

وأبلغت شركة "بيركشاير" عن صافي مشتريات في الأسهم بحوالي 3.8 مليار دولار خلال الربع الثاني. هذا بالإضافة إلى أكثر من 40 مليار دولار من الأسهم التي اشترتها الشركة خلال الربع الأول.

كما قامت شركة "بافيت" أيضًا بإعادة شراء مليار دولار من أسهمها خلال الربع الثاني، وهي خطوة تساعد على تعزيز أرباح السهم.

فيما كانت الشركة عدوانية طوال فترة تراجع السوق، حيث استحوذت على حصة كبيرة في شركة النفط العملاقة "أوكسيدنتال بتروليوم"، وأعلنت عن صفقة بقيمة 11.6 مليار دولار لشركة التأمين الجاني في وقت سابق من هذا العام.

وصمدت أسهم الشركة بشكل أفضل من بقية السوق في عام 2022. انخفضت أسهم الفئة أ الفائقة السعر، والتي يتم تداولها بحوالي 445 ألف دولار للقطعة الواحدة بسبب عدم تقسيمها، بنحو 2%. وكذلك الحال بالنسبة لأسهم الفئة "ب"، والتي تكلف أقل بقليل من 300 دولار لكل سهم وهي موجودة في أسهم مؤشر "ستاندارد آند بورز 500".