الأميركيون يفشلون في تحمل تكلفة الإسكان.. الأزمة تحاصر الجميع

كشفت بيانات حديثة أن ارتفاع أسعار المساكن ومعدلات الرهن العقاري جعل من المستحيل على العديد من الأميركيين شراء منزل. وعلى الرغم من أن السوق بدأت تظهر علامات التباطؤ، فإن العديد من المشترين المحتملين سيظلون على الهامش في الوقت الحالي.

وعلى الرغم من انخفاضها بشكل طفيف عن ذروة 5.81% التي وصلت إليها في وقت سابق من هذا العام، فقد تضاعفت معدلات الرهن العقاري تقريبًا منذ بداية العام. إلى جانب ارتفاع أسعار المساكن، ارتفعت مدفوعات الرهن العقاري للمنزل النموذجي للأمة بنسبة 60% تقريبًا عن العام الماضي، مما أدى إلى انخفاض القدرة على تحمل تكاليف الإسكان إلى أدنى مستوى له منذ 15 عامًا في يونيو.

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وهذا يعني أن عددًا متزايدًا من الناس يتم تسعيرهم خارج السوق، خاصة في بعض المناطق الأكثر تكلفة في البلاد. وتراجعت مبيعات المنازل القائمة بنسبة 14.2% في يونيو عن العام السابق وانخفضت على أساس سنوي في كل من الأشهر الاثني عشر الماضية، وفقًا لبيانات "زيلز"، مما يشير إلى انخفاض في كل من العرض والطلب.

في الوقت الحالي، هناك عدد كافٍ من الأشخاص الذين ما زالوا قادرين على شراء منزل بحيث تستمر الأسعار في الارتفاع، ولكن هناك علامات واضحة على أن السوق بدأ في إعادة التوازن. على سبيل المثال، فإن نمو قيمة المنزل يتباطأ. وعلى الرغم من أن المنازل التي تم التعاقد عليها مؤخرًا قد فعلت ذلك بسرعة كبيرة مقارنة بالمعايير التاريخية، فإن الوقت الذي ينفق فيه المنزل النموذجي في السوق بدأ في الارتفاع من أدنى مستوياته القياسية، والمزيد من البائعين يخفضون الأسعار أيضًا.

ومن المحتمل أن يهتف العديد من المشترين المحتملين الذين علقوا على الهامش بهذا التباطؤ ويأملون في أن تنخفض الأسعار بما يكفي للقفز مرة أخرى. لكن هذا غير مرجح، على الأقل على نطاق واسع.

في حين أن ارتفاع أسعار الفائدة على الرهن العقاري يؤدي إلى تهدئة الطلب، إلا أنهما يضعفان العرض أيضًا. والبناء السكني، الذي يميل إلى الاستجابة بشكل كبير للتغيرات في أسعار الفائدة، قد تراجعت في الأشهر الأخيرة - مما حد من العرض ودفع أسعار المساكن للأعلى.

وانخفضت بدايات الإسكان بنسبة 6.3% في يونيو مقارنة بالعام الماضي. وبينما ارتفع إجمالي تصاريح بناء المنازل بشكل طفيف عن مستويات العام الماضي، انخفضت التصاريح المرتبطة ببناء منازل الأسرة الواحدة بنسبة 11.4% في يونيو عن مستويات نفس الفترة من العام الماضي.

ولطالما كان تراجع البناء الجديد مؤشرا رئيسيا على الضائقة الاقتصادية. وبينما لا يمكن رؤية المستقبل بشكل كامل، يبقى شيء واحد واضحًا تمامًا وهو أن العجز المستمر في الإسكان لا يبشر بالخير فيما يتعلق بالقدرة على تحمل تكاليف الإسكان في الولايات المتحدة. السبب الرئيسي وراء ارتفاع أسعار المنازل في المقام الأول هو أن البلاد تفتقر إلى 3.8 مليون منزل لتلبية احتياجات الإسكان.

لكن ليس البناء الجديد فقط هو الذي تباطأ بسبب ارتفاع معدلات الرهن العقاري. حيث يتراجع البائعون المحتملون عن الإدراج - فقد تم طرح قوائم جديدة أقل بنسبة 8% في السوق في يونيو مقارنة بالشهر نفسه في عام 2021. وإذا توقع بائع محتمل أن ينخفض الطلب على المساكن وأن يبقى منزله في السوق لفترة أطول، فإنه يصبح أقل احتمالا للإدراج في المقام الأول. وما يقرب من خمس مالكي المنازل الذين شملهم الاستطلاع من قبل "زيلو" في وقت سابق من هذا العام، مع عدم وجود خطط للبيع، أشاروا إلى عدم اليقين المالي كسبب. ومع شراء 71% من البائعين في نفس الوقت، ومن المحتمل أن يواجهوا معدل رهن عقاري أعلى بكثير من المعدل الحالي لديهم، فإن فكرة التداول بالزيادة - أو حتى التقليص - أقل جاذبية بكثير.

بالنسبة لأولئك الذين يحاولون الصعود على سلم الإسكان، كل هذا يعني أن الشراء لن يصبح أقل تكلفة بشكل ملحوظ في المستقبل المنظور. وبدلاً من ذلك، يشير هذا التحول في السوق فقط إلى أن أولئك الذين لا يزالون قادرين على شراء منزل يحصلون على مساحة صغيرة للتنفس.

ولتخفيف أزمة القدرة على تحمل التكاليف في السوق الأميركية، فهناك حاجة لبناء المزيد من المساكن في جميع نقاط الأسعار - لا سيما مستوى الدخول.