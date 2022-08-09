انقطاع مفاجئ في محرك بحث غوغل.. والخدمات تعود خلال ساعة

توقف محرك بحث غوغل وموقع الويب التابع لشركة ألفابيت، عن العمل مؤقتاً مع بعض المستخدمين، مما تسبب في حدوث ارتباك وسيل من "الميمات" حول ما يجب فعله بدون محرك الإنترنت الأكثر شهرة في العالم.

وبدأ سيل تقارير المستخدمين حول المشكلات المتعلقة بالخدمة في إغراق Downdetector، وهي خدمة لتتبع انقطاع الخدمة تركز على الولايات المتحدة، من حوالي الساعة 9 مساءً أمس الاثنين بتوقيت نيويورك.

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كما لوحظت مشكلات في تحميل موقع غوغل الإلكتروني وإجراء عمليات البحث في تايوان واليابان، على الرغم من أن الخدمات بدت متوفرة بشكل متقطع.

وضرب الانقطاع منتج غوغل سيغنيتشر الخاص بالتوقيع الإلكتروني. وتعد الأسباب الأكثر شيوعاً لمثل هذه الإخفاقات هي البنية التحتية لشبكة الويب الخلفية، مثل تلك التي واجهتها Fastly وأمازون ويب سيرفيسيز AWS العام الماضي.

وتم استعادة تشغيل الخدمة بعدها بساعة.

وذكرت تقارير إعلامية محلية أن حادثاً كهربائياً وقع في منشأة تابعة لشركة غوغل في ولاية أيوا يوم الاثنين، مما أدى إلى إصابة 3 أشخاص وتم نقلهم إلى مستشفى قريب. وليس من الواضح ما إذا كانت الحلقة مرتبطة بانقطاع الخدمة.

عطل محرك بحث غوغل

بدوره، أدلى ممثل عن ألفابيت ببيان قال فيه: "نحن على علم بحادث كهربائي وقع اليوم في مركز بيانات غوغل في كاونسيل بلافز بولاية آيوا، مما أدى إلى إصابة 3 أشخاص في الموقع يخضعون للعلاج الآن. إن صحة وسلامة جميع العمال هي أولويتنا القصوى، ونحن نعمل عن كثب مع الشركاء والسلطات المحلية لإجراء تحقيق شامل في الموقف وتقديم المساعدة حسب الحاجة".