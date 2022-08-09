بيتكوين تواصل ارتفاعاتها.. وملياردير شهير يرسم توقعاته لمستقبلها

قال الملياردير الذي أسس شركة الخدمات المالية المشفرة Galaxy Digital Holdings، مايكل نوفوغراتز، إنه يتوقع أن تظل بيتكوين ضمن النطاق السعري الحالي، خاصةً مع عدم وجود تدفقات كبيرة لرأس المال المؤسسي إلى فضاء التشفير.

وعلى الرغم من افتقار بيتكوين للتدفقات المؤسسية الكبيرة، إلا أن نوفوغراتز، قال: "سأكون سعيداً إذا كنا في نطاق 20 ألف دولار أو 22 ألف دولار أو 30 ألف دولار لبعض الوقت"، وأضاف: "نحن لا نرى تدفقات مؤسسية ضخمة، لكي نكون منصفين، لكننا لا نرى أي شخص يتراجع".

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وقال الرئيس التنفيذي لشركة Galaxy إن إيثريوم قد تصل إلى 2200 دولار أو أعلى في الجزء العلوي من نطاقها، نظراً للزخم الذي يسبق ترقية برمجياتها المعروفة باسم Merge.

وارتفعت بيتكوين بنحو 3.2% وتم تداولها عند حوالي 23880 دولاراً اعتباراً من الساعة 8:45 صباحاً بتوقيت دبي، بينما تم تداول إيثريوم عند حوالي 1.790 دولار. وصعدت أكبر عملة مشفرة الأسبوع الماضي بعد بضعة أشهر صعبة من التداول، مما دفع بعض المحللين إلى التركيز على المستوى المستهدف 25000 دولار.

ومع تشديد بنك الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة، قال نوفوغراتز: "لا أرى الهوس الذي رأيناه في 2021 أو 2017 يشتعل".

وسجلت شركة Galaxy، التي تقدم أعمالاً تتراوح من تداول العملات المشفرة وإدارة الأصول إلى التعدين، خسارة في الربع الثاني بلغت 554.7 مليون دولار، مقارنة بـ 182.9 مليون دولار في الفترة نفسها من العام الماضي، على خلفية انخفاض أسعار الأصول الرقمية. وقالت الشركة إن لديها سيولة تزيد عن 1.5 مليار دولار، بما في ذلك أكثر من مليار دولار نقداً.