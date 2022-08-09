حظ عثر أم سوء تقدير.. كاثي وود تقلل انكشافها على "كوينباس" والسهم يرتفع 80%

قالت مؤسسة شركة أرك إنفستمنت، كاثي وود، إن بيع Ark Investment Management لبعض ممتلكاتها من أسهم شركة كوينباس غلوبال الشهر الماضي جاء بعد ما اعتبرته الشركة "عدم يقين" تنظيمي في عالم العملات المشفرة.

وباعت 3 من صناديق الشركة المتداولة في البورصة ما يزيد قليلاً عن 1.41 مليون سهم في 26 يوليو، والتي كانت قيمتها حوالي 75 مليون دولار في ذلك الوقت، وفقاً لبيانات التداول اليومية لشركة Ark التي جمعتها بلومبرغ، واطلعت عليه "العربية.نت".

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وقالت وود، إن الشركة أجرت الصفقة بعد أيام قليلة من اعتبار لجنة الأوراق المالية والبورصات أن بعض الرموز المدرجة على منصة Coinbase أوراق مالية، ما يجعلها خاضعة للتدقيق من جانب SEC.

وأضافت وود أنه لم يتضح عدد الرموز المشفرة التي سيتعين على Coinbase شطبها إذا لم تسجلها مع المنظمين، أو كيف سيتغير نموذج أعمال البورصة إذا تم تسجيلها بالفعل. كما كانت أسهم Shopify Inc متراجعة بالفعل، لذا قامت Ark "باستبدال" بعض أسهم كوينباس مع Shopify، على حد قولها.

كما رفع المدعون الفيدراليون في ذلك الوقت قضية "تداول داخليين" ضد موظف سابق في Coinbase قالت وود إن ذلك لم يكن وراء قرار صندوقها البيع. وارتفعت Coinbase بأكثر من 80% منذ أن قلصت Ark حصصها في الشركة. ولا تزال الشركة تمتلك حوالي 7.1 مليون سهم في بورصة العملات المشفرة، مما يجعلها واحدة من أكبر حاملي الأسهم.

وكانت صناديق Ark في حالة تقلب هذا العام حيث تسبب رفع الفائدة الفيدرالي في تدهور أسهم النمو. وقالت الشركة الشهر الماضي إنها ستغلق صندوق الشفافية ETF (CTRU)، وهي المرة الأولى التي تلجأ فيها إلى إغلاق أحد صناديقها. ويتبع الصندوق مؤشراً يتجنب بعض الصناعات بما في ذلك الكحول والمقامرة والنفط والغاز، ولكن لم يتم تصنيفه صراحةً على أنه صندوق ESG.

وقالت وود إن استثمارات شركتها "تركز على فعل الشيء الصحيح" وهي مفيدة بشكل جوهري للبيئة، ولكن الطفرة في المنتجات الاستثمارية التي تحمل علامة ESG قد خرجت عن السيطرة، و"كان هناك الكثير من صفعات أحمر الشفاه خنزير".

وخلال مقابلة مع "بلومبرغ" أمس الاثنين، قالت الرئيس التنفيذي لشركة Ark إن الاقتصاد الأميركي في حالة ركود بالفعل وأنه سيتعين على بنك الاحتياطي الفيدرالي البدء في تخفيف سياسته في وقت ما من العام المقبل. وأضافت أن شركتها ستظل مستثمرة بالكامل طوال فترة الانكماش في "الابتكار"، حيث ستزدهر الشركات في هذا المجال في الأوقات الصعبة.

وارتفعت أسهم صندوق Ark Innovation بنسبة 1.5% إلى 50.80 دولار.