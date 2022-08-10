إيلون ماسك يبيع أسهماً في تسلا بقيمة 6.9 مليار دولار

باع إيلون ماسك أسهماً في تسلا بقيمة 6.9 مليار دولار، وفقاً للإيداعات التنظيمية المنشورة يوم أمس الثلاثاء، وهي المرة الأولى التي يبيع فيها أسهماً في شركة صناعة السيارات منذ أن تخلى عن محاولته لشراء تويتر.

وأفرغ الرئيس التنفيذي لشركة تسلا الأسهم في 5 أغسطس، وفقاً للإيداعات الجديدة. وباع ماسك الآن ما قيمته 32 مليار دولار من الأسهم في شركة السيارات الكهربائية في الأشهر العشرة الماضية. فيما لم يكن الغرض من عملية البيع الأخيرة واضحاً.

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وتراجعت أسهم تسلا في أواخر العام الماضي حيث قام ماسك ببيع أسهم بأكثر من 16 مليار دولار، وهي أول مبيعات له منذ أكثر من 5 سنوات. وبدأت الصفقات في نوفمبر بعد أن أجرى ماسك استطلاعاً لمتابعيه على تويتر حول ما إذا كان يجب عليه تقليص حصته.

يذكر أن أسهم تسلا ارتفعت بنحو 35% من أدنى مستوياتها الأخيرة في مايو.

وتبلغ ثروة ماسك 250.2 مليار دولار، والتي تضعه على رأس قائمة أثرياء العالم، وفقاً لمؤشر "بلومبرغ للمليارديرات"، والذي اطلعت عليه "العربية.نت". على الرغم من تراجع ثروته بمقدار 20 مليار دولار هذا العام.

وقال ماسك الشهر الماضي إنه أنهى اتفاقيته البالغة 44 مليار دولار للاستحواذ على تويتر وجعلها شركة خاصة، قائلاً إن الشركة قدمت "إقرارات مضللة" بشأن عدد روبوتات البريد العشوائي على المنصة. ومنذ ذلك الحين، رفع تويتر دعوى قضائية لإجبار ماسك على إتمام الصفقة، وتم تحديد موعد المحاكمة في محكمة ديلاوير في أكتوبر.

وفي عطلة نهاية الأسبوع، غرد ماسك أنه إذا قدم تويتر طريقة لأخذ عينات من الحسابات لتحديد عدد الروبوتات التي تم التأكد من أنها حقيقية، "يجب أن تستمر الصفقة بالشروط الأصلية".

وفي مايو، أسقط ماسك خططاً لتمويل الشراء جزئياً بقرض هامشي مرتبط بحصته في تسلا وزاد حجم عنصر الأسهم في الصفقة إلى 33.5 مليار دولار. وكان قد أعلن سابقاً أنه حصل على 7.1 مليار دولار من التزامات الأسهم من مستثمرين بما في ذلك الملياردير لاري إليسون وسيكويا كابيتال وباينانس.