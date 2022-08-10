"بلتون" تتوقع تسجيل الميزانية السعودية فائضاً بـ 284 مليار ريال هذا العام

توقعت شركة بلتون المالية أن تحقق الميزانية السعودية فائضاً بمقدار 284 مليار ريال هذا العام، ما يعادل 7.6% من إجمالي الناتج المحلي في عام 2022 ككل.

وتوقعت بلتون زيادة الإيرادات الحكومية السعودية بواقع 364 مليار ريال خلال هذا العام المالي نظراً لارتفاع الإيرادات النفطية.

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كما توقعت زيادة الإيرادات النفطية بنحو 54% إلى 866 مليار ريال، عند المتوسط المتوقع لسعر برنت والبالغ 107.3 دولار للبرميل، ومستوى الإنتاج عند 10.8 مليون برميل يوميا.

أما على مستوى المصروفات، فتوقعت بلتون ترشيد المصروفات الحكومية، مع ارتفاع طفيف بنحو 0.6% إلى 1045 مليار ريال.

وفي مقابلة مع "العربية"، قالت محللة الاقتصاد الكلي في بلتون المالية القابضة روان علي، إن تحقيق الميزانية فائض بواقع 78 مليار ريال في الربع الثاني من العام الحالي يرجع بشكل أساسي إلى ارتفاع الإيرادات النفطية بنسبة 90%.

وذكرت روان، أن ارتفاع الإيرادات غير النفطية كان طفيفا في الربع الثاني من العام، ويرجع ذلك إلى أن الربع المقارن من العام الماضي شهد زيادة بنسبة 200%.

وترى أن المستوى الحالي لأسعار النفط منخفض عن النصف الأول من العام، إلا أن الأسعار ستظل مرتفعة حول 107 دولارات للبرميل بسبب استمرار الضغوط على سلاسل الإمدادات العالمية في ظل تداعيات روسيا وأوكرانيا.

وأفادت روان، أن كل دولار انخفاض في أسعار البرميل يؤثر على ميزانية السعودية بواقع 8 مليارات ريال تقريبا.