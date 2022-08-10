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"رتال للتطوير" للعربية: ندرس 13 مشروعاً مستقبلياً بإيرادات متوقعة 6.4 مليار ريال 

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خاص

"رتال للتطوير" للعربية: ندرس 13 مشروعاً مستقبلياً بإيرادات متوقعة 6.4 مليار ريال

الرئيس التنفيذي: مررنا جزءاً من ارتفاع التكاليف إلى زيادة أسعار البيع

دبي - العربية.نت

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قال الرئيس التنفيذي لشركة رتال للتطوير العمراني عبدالله البريكان، إن النتائج الفصلية للشركة تحسنت إيجابيا مع تحقيق أرباح من عمليات غير مستمرة من خلال بيع شركة تابعة بقيمة 11.6 مليون ريال.

وأشار البريكان في مقابلة مع "العربية" إلى أن انخفاض إيرادات عقود التطوير يأتي مع قرب الشركة من إنجاز أحد المشروعات التي تمثل 75 مليون ريال في الربع الواحد كإيراد.

وذكر أن المصاريف الإدارية والعمومية شهدت انخفاضا قياسا على الربع الثاني من عام 2021، والذي شهد زيادة في عدد الموظفين.

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وأشار إلى أن "رتال" أخذت في الاعتبار ارتفاع التكاليف بنسبة 2% بسبب التضخم عند إعداد الموازنات التقديرية للمشاريع، وذلك قبل تسعير وبيع المشاريع.

وقال البريكان، إن الشركة رفعت أسعار البيع لتتضمن الزيادة في تكاليف التمويل، بالتزامن مع تقليل التكاليف الخاص، وتحسين تنفيذ المشاريع على المتر المربع حيث خفضت النسبة إلى 2.6%.

وأشار إلى أن مجموعة المشاريع تحت التطوير تشكل 9 مشاريع بإجمالي 2850 وحدة، بإيرادات 3.3 مليار ريال، بالإضافة إلى 8 مشاريع متراكمة تتضمن 2840 وحدة إيراداتها 3.8 مليار ريال.

وتابع البريكان: "الشركة تدرس 13 مشروعا مستقبليا بعدد وحدات يقارب 6212 وحدة، بإيرادات تصل إلى 6.4 مليار ريال".

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