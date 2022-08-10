"طيران الجزيرة" للعربية: ارتفاع أسعار وقود الطائرات أثر على الأرباح

سجلت شركة طيران الجزيرة أرباحاً فصلية بـ 3.5 مليون دينار مقارنة بخسائر بـ 6.5 مليون دينار في الفترة المقابلة من 2021.

وجاءت النتائج أقل من توقعات المحللين عند ستة 6.3 مليون دينار.

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وعزت الشركة تحولها للأرباح إلى تسجيلها قفزة بالإيرادات بـ 465%، لتصل إلى 41.8 مليون دينار.

وأوصى مجلس إدارة الشركة بتوزيع أرباح نقدية مرحلية على المساهمين بواقع 30 فلساً للسهم.

في مقابلة مع "العربية"، قال مروان بودي رئيس مجلس إدارة طيران الجزيرة، إن أموراً استثنائية أثرت على أداء الشركة، إذ فاجأ ارتفاع أسعار النفط الجميع وزاد الفرق بين أسعار وقود الطائرات وسعر برميل النفط بفعل تداعيات الحرب في أوكرانيا، مبدياً أمله في أن تكون الزيادات مرحلية، وأن تعود التكاليف إلى طبيعتها في الأرباع القادمة.

وأشار إلى أن الشركة زادت حجم تشغيلها لذلك لا يمكن مقارنة تكلفة التشغيل من ربع إلى آخر مع دخول طائرات جديدة، موضحاً أن الشركة كان لديها قبل الجائحة 9 طائرات، أما حالياً من المتوقع أن يصل الأسطول إلى 19 طائرة.

وقال: "في الفترات الماضية كانت تكلفة الوقود تشكل حوالي 32% من تكلفة التشغيل، أما الآن وصلنا إلى نسبة 41%، وهي تكلفة باهظة سوف تستقطع من الأرباح لكن هامش الربحية أكبر بكثير".

ولفت إلى أن الفرق بين سعر النفط وسعر الوقود بدأ يتقلص، وقال: "نتوقع أن ترجع التكاليف لطبيعتها.. ولا نتوقع انخفاضاً كبيراً في أسعار النفط".

وعن التحوط لجهة ارتفاع تكلفة الوقود، أكد رئيس مجلس إدارة طيران الجزيرة ابتعاد الشركة عن هذه المقاربة مع توجه مجلس الإدارة نحو عدم الدخول في المضاربات، قائلاً إن الزيادة في التكلفة "تعكس في أسعار التذاكر"، أي يتم تمريرها إلى المستهلك.

كما قال بودي، إنه مع التحول الذي حصل وعودة الشركة إلى الربحية "نتوقع أن نحقق أداءً سنوياً غير مسبوق بالنسبة للشركة".

كما أشار إلى اتجاه "طيران الجزيرة" لأن يكون لديها نقد يفوق 50 مليون دينار كفائض، وهو من أعلى المعدلات التي شهدتها الشركة.