احتياطات العالم من النفط تتراجع لهذا المستوى في 2021

كشف تقرير حديث، أن التقديرات إلى أن احتياطيات العالم من النفط انخفضت بنسبة ضئيلة لم تتجاوز 1% بين عامي 2020 و 2021، وذلك من 1317 مليار برميل في 2020، إلى 1304 مليار برميل خلال العام الماضي.

وأوضح التقرير الصادر عن منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول "أوابك"، أن احتياطيات النفط في الدول الأعضاء في المنظمة وباقي الدول العربية لم تشهد احتياطيات الدول العربية أي تغيير بين عامي 2020 و 2021، وبقيـت عنـد حدود 719 مليار برميل، منها حوالي 710 مليار برميل في الدول الأعضاء في "أوابك".

مادة اعلانية

وأشار إلى أن التقديرات تغيرت عملياً بين عامي 2019 و 2020، فقد رفعت دولة الإمارات العربية المتحدة احتياطياتها النفطية مـن 97.8 مليار برميل إلى 107 مليار برميل، كما ارتفعت احتياطيات المملكة العربية السعودية خلال نفس الفترة من 258.6 مليار برميل إلى 261.6 مليار برميل.

وكشف التقرير، أن احتياطيات الدول الأعضاء ارتفعت بنحو 12 مليار برميل، مثلت احتياطيات النفط في الدول الأعضاء نحو 54.5% من إجمالي احتياطيات النفط العالمية، بينما شكلت احتياطيات النفط في الدول العربية مجتمعة نحو 55.2% من إجمالي احتياطيات النفط في العالم.

ولفت إلى ارتفاع تقديرات احتياطي النفط في دول أوبك غير العربية بين عامي 2019 و 2020 ، نتيجة ارتفاع تقديرات الاحتياطيات في في فنزويلا بنحو 1 مليار برميل.

وأشار إلى أنه في الفترة ما بين عامي 2020 و 2021، تراجعت تقديرات احتياطيات النفط في دول أوبك غير العربية بنسبة بسيطة لم تتجاوز 0.5%، وذلك نتيجة تراجع تقديرات الاحتياطيات في أنغولا والكونغو وفنزويلا.