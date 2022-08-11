إيثر ترتفع لأعلى مستوياتها خلال شهرين.. بسبب أهم حدث في تاريخ العملات المشفرة

وصل سعر العملة المشفرة إيثر إلى أعلى مستوى في أكثر من شهرين وسط مؤشرات على أن خطة لترقية بلوكتشين إيثريوم – شبكة سلاسل الكتل للعملة المشفرة - قد اجتازت اختباراً رئيسياً، مما قد يمهد الطريق لواحد من أهم التغييرات في قطاع العملات المشفرة.

وارتفع الرمز المميز بنسبة 4.1% اليوم الخميس وتم تداوله بالقرب من 1878 دولاراً اعتباراً من الساعة 9 صباحاً في لندن – وهذا أكثر من ضعف أدنى مستوى في يونيو البالغ أقل من 900 دولار ويتجاوز بكثير الارتداد في بيتكوين خلال هذه الفترة.

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إيثر هي العملة الأصلية لـ إيثريوم - أهم بلوكتشين للأعمال التجارية - وقد أصبح صعودها مرتبطاً بالترقية الأخيرة المخطط لها للشبكة.

كان اختبار Goerli الذي تم إجراؤه في وقت متأخر من يوم الأربعاء بتوقيت نيويورك نوعاً من التدريب على تبديل شبكة Ethereum من النظام المعروف بـ "إثبات العمل"، إلى نظام "إثبات الحصة" الأكثر كفاءة في استخدام الطاقة. ومن المتوقع التحول الكامل الشهر المقبل.

من جانبه، أعاد الشريك المؤسس لشبكة إيثريوم، فيتاليك بوتيرين، تغريد منشور يقول إن الاختبار قد فعّل إثبات الحصة. وفي تغريدة أخرى، نشر Tim Beiko، عالم الكمبيوتر الذي ينسق بين مطوري إيثريوم، لقطة شاشة تشير إلى أن اختبار الدمج المخطط كان ناجحاً.

pandas on the screen! pic.twitter.com/0nYll6gImH — Tim Beiko | timbeiko.eth 🐼 (@TimBeiko) August 11, 2022

وكانت ترقية البرنامج قيد العمل منذ سنوات، ويؤكد الدور المهيمن لـ إيثريوم كطريق تجاري سريع في التشفير على حساسية التغيير.

ولتوضيح أهميتها، فإن شبكة سلاسل الكتل الخاصة بإيثريوم، تدعم أكثر من 3400 تطبيق لامركزي نشط، تتنوع بين الألعاب وصولاً إلى أسواق التداول. كما تبلغ القيمة السوقية لعملة إيثر 229 مليار دولار، وفقاً لـ CoinMarketCap.

وقد يحدد مطورو Ethereum core يوم الخميس التاريخ الذي يخضع فيه blockchain لتحديث البرنامج الذي طال انتظاره.