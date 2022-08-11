"دبي للاستثمار" للعربية: قيمة محفظة الشركة تقدر بملياري درهم 

قال نائب رئيس مجلس الإدارة وكبير المسؤولين التنفيذيين في دبي للاستثمار، خالد بن كلبان، إن أحد أسباب تراجع الأرباح بالربع الثاني الانخفاض في قيمة الاستثمارات في الأسواق العالمية.

وأضاف بن كلبان أن محفظة الشركة تقدر بملياري درهم.

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وكانت الأرباح الفصلية لشركة دبي للاستثمار قد تراجعت 9.5% مقارنة بالربع المقابل من العام الماضي، لتسجل 161 مليون درهم.

وأوضح خالد بن كلبان أن انخفاض الأرباح جاء نتيجة تراجع الإيرادات من بيع العقار 73%، بالإضافة إلى تراجع إيرادات الإيجارات بنسبة 5%، على الرغم من ارتفاع الإيرادات من مبيعات البضائع وتقديم الخدمات بـ11%.

وسجلت الشركة ارتفاعا في إيرادات التمويل بأربعة أضعاف لتسجل 57 مليون درهم.

وأوصى مجلس إدارة الشركة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الأول من العام بواقع 7.5 فلوس للسهم وبإجمالي 318 مليون درهم، علما أن الشركة سجلت أرباحا في النصف الأول من العام بـ365 مليون درهم.