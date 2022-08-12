المصرية للاتصالات للعربية: اتفاقية مع أورنج الفرنسية تخفض التكاليف بـ 5 مليارات جنيه

كشف الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة المصرية للاتصالات، عادل حامد، عن توقيع اتفاقية مع شركة Orange الفرنسية تبدأ من يناير المقبل ولمدة 5 سنوات ستؤدي إلى انخفاض كبير بالتكاليف المباشرة بنحو 8 مليارات جنيه خلال فترة الـ 5 سنوات.

وأضاف في مقابلة مع "العربية"، اليوم الجمعة، أن الاتفاقية سيكون لها آثار إيجابية على المستويىن التشغيلي والمالي، وستهم في جودة الخدمات وتنويع المنتجات للعملاء وتحقق وفرات مالية كبيرة، تقدر بنحو 1.2 إلى 1.3 مليار جنيه للسنة القادمة فقط.

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وقال عادل حامد، إن الشركة المصرية للاتصالات حققت نتائج أعمال متميزة في النصف الأول من 2022، وصل إيراداتها إلى 20.4 مليار جنيه بزيادة 17% على أساس سنوي، وحققت مؤشرات تشغيلية متميزة في كل القطاعات، منها زيادة في اشتراكات المحمول بنسبة 44% إلى 12 مليون عميل و8.4 مليون عميل في خدمات الإنترنت السابق بزيادة 13% و11.5 مليون عميل في خدمات السوق الثابت بزيادة 10%.

وأضاف أن تلك المؤشرات المالية جاءت قوية جدا وانعكست في مؤشرات مالية أخرى، منها انخفاض صافي الدين بنسبة 6% وانخفاض نسبة الدين إلى الأرباح التشغيلية إلى 1.1% بدلا من 1.2%.

وأوضح أن ذلك يؤكد قدرة الشركة على الاستمرار في الاستثمار بشبكتها وتقديم حدمات أكثر تميزاً، مع امتلاكها محفظة مالية متميزة بين الاقتراض والتمويل الذاتي لمشروعاتها.

وقال الرئيس التنفيذي، أن الشركة حققت هوامش أرباح تشغيلية بقيمة 8.1 مليار جنيه بنسبة 40% ما يعكس قوة الأداء التشغيلي، وحققت صافي ربح بقيمة 3.8 مليار جنيه في النصف الأول من 2022، وبقيمة 4.1 مليار بعد تحييد الأثر غير التشغيلي، وهو ما يؤكد الاستمرار في تقديم جدوى أكثر للمساهمين.