المرشد للعربية: "أرامكو" سجلت أعلى صافي دخل نصف سنوي منذ الاكتتاب

قال كبير الإداريين الماليين والنائب الأعلى للرئيس للاستراتيجية والتطوير في أرامكو السعودية، زياد المرشد، في مقابلة مع "العربية" عبر الهاتف، إن الشركة سجلت أعلى صافي دخل نصف سنوي منذ الطرح العام الأولي، بنسبة نمو تبلغ 86% على أساس سنوي، إلى جانب تدفقات نقدية حرة في النصف الأول وصلت إلى 240 مليار ريال في النصف الأول من هذا العام.

وأضاف أن أرامكو خفّضت نسبة المديونية إلى 8% في نهاية النصف الأول من 2022، فيما نما صافي دخل الشركة في النصف الأول 86% إلى 330 مليار ريال.

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ولفت إلى نمو التدفقات النقدية لأرامكو 60% إلى 240 مليار ريال في النصف الأول من 2022.

وأعلنت أرامكو السعودية عن ارتفاع النفقات الرأسمالية بنسبة 25% إلى 35.1 مليار ريال (9.4 مليار دولار) في الربع الثاني، وبنسبة 8% إلى 63.5 مليار ريال (16.9 مليار دولار) في النصف الأول من عام 2022، مقارنة مع الفترات نفسها في عام 2021.

وتستمر أرامكو السعودية في استكشاف استثمارات لاغتنام فرص النمو، وإحراز تقدم في التكامل الاستراتيجي لقطاع التنقيب والإنتاج، وقطاع التكرير والمعالجة والتسويق، وتوسيع أعمالها في مجال الكيميائيات، وتطوير الفرص المتاحة في الأعمال منخفضة الكربون.

من ناحية أخرى، توقع كبير الإداريين الماليين والنائب الأعلى للرئيس للاستراتيجية والتطوير في أرامكو السعودية، بلوغ الإنفاق الرأسمالي للشركة ما بين 150 و 188 مليار ريال بنهاية العام الحالي، مؤكداً توقيع اتفاقيات عدّة تستهدف زيادة الطاقة الإنتاجية، وتعزيز التكامل في مجال النفط والغاز.

وقال إن استثمارات "أرامكو" تستهدف زيادة الطاقة الإنتاجية إلى 13 مليون برميل يومياً. إذ ستواصل الشركة التقدم في زيادة إنتاج الغاز من خلال الأعمال الإنشائية المختلفة.

كما ذكر المرشد أن "أرامكو" وقّعت اتفاقية لتطوير منشأة لتحويل السوائل إلى كيميائيات في الصين، واستحوذت على 30% من مصفاة تكرير في بولندا.