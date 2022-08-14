بيتكوين تتجاوز 25000 دولار لأول مرة منذ يونيو.. هل انتهى شتاء التشفير؟

تجاوزت عملة بيتكوين لفترة وجيزة 25000 دولار لأول مرة منذ منتصف يونيو، حيث استمر الزخم بسبب بيانات التضخم الأميركية التي جاءت أقل من المتوقع والتقدم نحو ترقية إيثريوم الكبيرة.

وارتفعت أكبر عملة مشفرة بنسبة 2.2% يوم الأحد إلى 25.031 دولار، وهو أعلى مستوى لها منذ 13 يونيو، قبل أن تقلص ارتفاعها لتتداول عند 24750 دولار، مرتفعة لليوم الخامس على التوالي في سلسلة تغذيها بيانات مؤشر أسعار المستهلك الأميركي التي جاءت أقل من التوقعات.

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كما اكتسبت ثاني أكبر عملة مشفرة من حيث القيمة السوقية، إيثر ما يصل إلى 2% لتصل إلى 2030.50 دولار، بعد أن تجاوزت 2000 دولار يوم السبت للمرة الأولى منذ 31 مايو وسط تفاؤل بشأن استكمال ترقية برمجيات سلاسل الكتل التي طال انتظارها والمعروفة باسم عملية "الدمج"، بحسب "بلومبرغ".

من جانبه، قال محلل استراتيجي الأصول الرقمية في Fundstrat، شون فاريل، في مذكرة يوم الجمعة: "سيتم إصدار مؤشر أسعار المستهلكين التالي قبل يومين فقط من الدمج، وعند هذه النقطة نتوقع الكثير من الزخم قبل الحدث في السوق". "يجب على المستثمرين على المدى الطويل والمتوسط النظر في استخدام أي انخفاضات كفرص شراء".

وتأتي الارتفاعات الأخيرة بعد هزائم قاسية للعملات المشفرة خلال النصف الأول من العام حيث رفع الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة لمكافحة التضخم المرتفع، مع انخفاض أسعار بيتكوين وإيثر والرموز الأخرى بأكثر من 50%. ومع بيانات التضخم الأميركية التي جاءت دون التوقعات في الأسبوع الماضي، مما قد يمهد الطريق لإجراءات تشديد أقل عدوانية من بنك الاحتياطي الفيدرالي، فقد ارتفعت الأصول الخطرة مثل مؤشر ناسداك 100 - مما يساعد على تعزيز المكاسب في العملات المشفرة، والتي ارتبطت بقوة بهذا المؤشر لعدة أشهر.

وقال فاريل: "إلى جانب زيادة أحجام المشتقات، نتوقع أيضاً أن المستثمرين الأصليين قد يبدأون في زيادة استثماراتهم المغامرة"، مشيراً إلى زيادة في رصيد بيتكوين المغلف – وهي عملة مرتبطة بـ بيتكوين من حيث السعر، إلا أنها تستخدم على شبكة إيثريوم - والتي يمكن استخدامها كضمان في التمويل اللامركزي على إيثريوم، بالإضافة إلى ارتفاع في سرعة مستقرة للعملات الأسبوع الماضي يشير إلى المزيد من النشاط على السلسلة.

يأتي ذلك بالإضافة إلى التطورات الإيجابية لـ إيثر، حيث من المحتمل الآن أن يحدث دمج لشبكة إيثريوم وتحولها من نظام إثبات العمل، إلى نظام إثبات الحصة، والذي يوفر الكثير من الطاقة بحلول منتصف سبتمبر المقبل.