جورج سوروس يجدد رهانه على تسلا.. ويكثف الاستثمار في هذه الأسهم

زادت شركة Soros Fund Management حيازاتها من أسهم شركات التكنولوجيا الكبيرة قبل ارتفاعها الحاد في الأسابيع الأخيرة، بينما أضافت أكثر من 200 مليون دولار في أسهم شركة American Campus Communities Inc.

وعززت شركة الملياردير الشهير، جورج سوروس الاستثمارية حصصها في أمازون، وSalesforce Inc، وألفابيت، من بين شركات التكنولوجيا الكبيرة الأخرى. وتصنف الثلاثة جميعاً من بين أكبر 10 أسهم تمتلكها الشركة حتى نهاية يونيو، وفقاً لإيداع تنظيمي يوم الجمعة.

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كما زادت الشركة التي تتخذ من نيويورك مقراً لها رهانها على أسهم تسلا، التابعة للملياردير إيلون ماسك، بنحو 20 مليون دولار، على الرغم من أن هذا لا يمثل سوى 0.4% من محفظة سوروس للأسهم الأميركية البالغة 4.6 مليار دولار، والتي انخفضت 664 مليون دولار في الربع الثاني. وشملت الإضافات الجديدة الأخرى 168 مليون دولار من أسهم شركة Alleghany و201.5 مليون دولار في أسهم American Campus، التي وافقت شركة بلاكستون على شرائها في أبريل.

وصعدت الأسهم الأميركية للأسبوع الرابع على التوالي، وهي أطول سلسلة مكاسب أسبوعية منذ نوفمبر.

استخدم سوروس، البالغ من العمر 92 عاماً، ثروته في تمويل مجموعات تعزز العدالة والديمقراطية وحقوق الإنسان والسياسة التقدمية من خلال مؤسسات المجتمع المفتوح.

وضخ المليارات في جهوده الخيرية، ومعظم أصول شركته تنتمي الآن إلى المؤسسات وليس عائلة سوروس. وتقدر ثروته الشخصية بـ 8.5 مليار دولار، وفقاً لمؤشر بلومبرغ للمليارديرات، والذي اطلعت عليه "العربية.نت".