خلاط التشفير.. هجمة دولية على أنظمة غسل الأموال عبر العملات الرقمية

قال الادعاء المالي في هولندا إنه احتجز رجلا يشتبه في تورطه في "إخفاء تدفقات مالية بطريقة إجرامية وتسهيل غسيل الأموال" من خلال نظام يعرف بـ"خلط العملات المشفرة" أو "تورنيدو كاش".

وتم القبض على الرجل البالغ من العمر 29 عاما في العاشر من أغسطس في أمستردام، بحسب بيان صدر أمس الأول الجمعة عن دائرة المعلومات المالية والتحقيقات.

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ولم يتم الكشف عن هوية المشتبه به، بما يتماشى مع لوائح الخصوصية المعمول بها في هولندا.

ويجمع نظام خلط العملات المشفرة - أو ما يمكن تعريفه بأنه "خلاط لإخفاء أثر أصل الأموال وحقيقة الشخص الذي يملكها" - بين الأصول الرقمية المختلفة، بما في ذلك الأموال التي يحتمل الحصول عليها بطريقة غير مشروعة والأموال التي تم الحصول عليها بطريقة مشروعة، لذلك يمكن لأصحاب الأصول المكتسبة بطريقة غير مشروعة إخفاء أصل الأموال المسروقة.

وبدأ الفريق المعني بالأمور المالية السيبرانية المتقدمة التابع لدائرة المعلومات المالية والتحقيقات تحقيقا حول نظام "تورنيدو كاش" في يونيو، وفقاً لما ذكرته "أسوشيتد برس"، واطلعت عليه "العربية.نت".

وقال الفريق في بيان، إنه تم استخدام تورنيدو كاش "لإخفاء تدفقات الأموال على نطاق واسع، بما في ذلك السرقات عبر الإنترنت للعملات المشفرة".

وأضاف الفريق أن بعض الأموال الإجرامية المشتبه بها، سرقها قراصنة إنترنت لهم صلات بكوريا الشمالية.

وفي وقت سابق من الشهر الجاري، فرضت وزارة الخزانة الأميركية عقوبات على نظام تورنيدو كاش، الذي يزعم أنه ساعد في غسل ما قيمته أكثر من 7 مليارات دولار من العملات الافتراضية منذ إنشاء النظام في عام 2019.

وفي ذلك الوقت، قال المؤسس المشارك لشركة إليبتيك المتخصصة في تحليل العملات الرقمية المشفرة، توم روبنسون، إنه "ينبغي ملاحظة أن هناك استخدامات مشروعة لأنظمة خلط العملات مثل نظام تورنيدو، مثل الحفاظ على الخصوصية المالية".