كيف ينظر المحللون إلى أرباح شركة "أرامكو" السعودية في الربع الثاني؟
مركز زاد للاستشارات: انخفاض المديونية يساعد على الحفاظ على التصنيف الائتماني للشركة
قال مدير مركز زاد للاستشارات حسين الرقيب، لقناة "العربية"، إن نتائج أرامكو في الربع الثاني من 2022 فاقت التوقعات، حيث استفادت الشركة من التدفقات النقدية الحرة.
وأضاف الرقيب أن أرامكو خفضت المديونية من 12.1% إلى 7.9%، وتقريبا سددت 45 مليار ريال في الربع الثاني، و30 مليار ريال في الربع الأول، وهذا سيخفض تكاليف التمويل لدى الشركة.
وأوضح أن انخفاض المديونية يساعد على الحفاظ على التصنيف الائتماني لشركة أرامكو، التي ستستفيد من هذه التصنيفات بحصولها على تمويل منخفض التكلفة.
وفيما يتعلق بالإنفاق الرأسمالي قال الرقيب "أرامكو أعلنت إنفاق نحو 35 مليار ريال في الربع الثاني، وهذا سيعود على الاقتصاد السعودي بالنفع، وسيعزز المساهمة في رفع الناتج المحلي الإجمالي".
ولفت الرقيب إلى أن تراجع سهم أرامكو اليوم في سوق الأسهم السعودية بسبب ارتفاع السهم خلال الأيام السابقة، واليوم مع إعلان النتائج انخفض السهم، وهو أمر طبيعي وصحي، مشيرا إلى أن سعر السهم الحالي يبقى عادلا.
وأشار إلى أنه لم تحدث زيادة في التوزيعات النقدية لأن الشركة ملتزمة بالتوزيعات النقدية حتى 2024.
وقال الرقيب إن مكرر سهم شركة أرامكو 16 مرة يعتبر جيدا مقارنة بمكرر السوق والشركات السعودية الأخرى المدرجة.
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